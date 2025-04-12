Фармакодинамика.

Парацетамол оказывает обезболивающее, жаропонижающее и противовоспалительное действие. В результате клинических исследований доказано, что при приеме препарата, содержащего 330 мг парацетамола, в форме шипучих таблеток обезболивающий эффект наступает в 2 раза быстрее, чем при применении обычных таблеток парацетамола.

Входящая в состав препарата аскорбиновая кислота (витамин С) пополняет потребность организма в витамине С, повышает антиоксидантную активность, уменьшает проницаемость сосудов, повышает устойчивость организма к внешним негативным факторам.

Фармакокинетика.

При пероральном приеме парацетамола в форме шипучих таблеток абсорбция осуществляется быстро и полностью. Максимальная концентрация в плазме крови достигается через 20–30 минут после приема. Парацетамол быстро распределяется по всем тканям. Концентрации в плазме крови, слюне и крови примерно одинаковы. Связывание с белками плазмы крови слабое.

Парацетамол предпочтительно метаболизируется в печени. Двумя основными путями метаболизма является конъюгация с образованием глюкуронидов и сульфатов. Последний путь является быстронасыщаемым при приеме доз, превышающих терапевтические границы. Второстепенный метаболический путь, катализируемый цитохромом Р450, приводит к образованию промежуточного вещества (N-ацетилбензохинонимина), который в нормальных условиях применения быстро детоксицируется восстановленным глутатионом и выводится с мочой после конъюгации до цистеина и меркаптопуровой кислоты. Хотя при тяжелом отравлении количество этого токсического метаболита растет.

Препарат в основном выводится с мочой. 90% принятой дозы выводится почками в течение 24 ч, преимущественно в форме глюкуронидных конъюгатов (60–80%) и сульфатных конъюгатов (20–30%).

Менее 5% выводится в неизмененном состоянии.

При пероральном применении период полувыведения составляет около 2 часов.

Практически вся аскорбиновая кислота (витамин С) всасывается в тонкой кишке.

Витамин С выводится с мочой либо в неизмененном виде, либо в форме гидроаскорбиновой кислоты, 2,3-дикетогулоновой кислоты или оксалатной кислоты.