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Эффералган с витамином C (Efferalgan with vitamin C)
Эффералган с витамином C (Efferalgan with vitamin C)
Чернигов
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Овруч, ул. Богуна Ивана, 8-Б
173.4 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
195,30
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Глухов, ул. Независимости, 6
183.1 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
162,77
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Лугины, ул. Героев Небесной Сотни, 2-А
206.3 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
219,70
Экономия при брони:
-35,20 грн
184,50
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Сумы, ул. Металлургов, 16
252.2 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
219,70
Экономия при брони:
-35,20 грн
184,50
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:30
Калинополь, ул. Соборная, 26-А
284.4 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
162,77
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Барановка, ул. Звягельская, 5
287.0 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
206,87
Экономия при брони:
-10,49 грн
196,38
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Колки, ул. Грушевского Михаила, 31-А
393.4 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
219,70
Экономия при брони:
-37,60 грн
182,10
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Шумск, ул. Украинская, 57-А
394.4 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
174,20
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Любешов, ул. Европейская, 5
400.4 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
129,08
грн
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Эко аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Киверцы, ул. Возрождения, 1-Б
413.0 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
151,90
грн
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Волыньфарм
Открыто
Закроется в 21:00
Киверцы, ул. Соборности, 5-А
413.1 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
191,50
грн
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Ровнолики
Открыто
Закроется в 20:00
Волочиск, ул. Независимости, 56
419.6 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
154,40
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Берестечко, ул. Сечевых Стрельцов, 5-А
450.3 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
174,20
грн
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Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 18:00
Балаклея, ул. Октябрьская, 16
453.8 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
189,73
Экономия при брони:
-13,64 грн
176,09
грн
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Волыньфарм
Открыто
Закроется в 16:00
Любохины, ул. Центральная, 10
489.5 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
160,30
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Вольнянск, ул. Казацкая, 2
494.1 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
135,86
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Бережаны, ул. Бандеры Степана, 12
504.1 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
217,50
Экономия при брони:
-33,80 грн
183,70
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Залещики, ул. Бандеры Степана, 39-А
507.7 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
170,80
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Ходоров, ул. Грушевского Михаила, 56
546.0 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
174,20
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Новый Роздол, бульв. Довженко Александра, 12
553.2 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
219,70
Экономия при брони:
-36,40 грн
183,30
грн
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