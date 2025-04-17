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Эффералган с витамином C (Efferalgan with vitamin C)
Эффералган с витамином C (Efferalgan with vitamin C)
Винница
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Закрыто
Открывается в 08:00
Барановка, ул. Звягельская, 5
131.8 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
202,56
Экономия при брони:
-6,17 грн
196,39
грн
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Ровнолики
Закрыто
Открывается в 08:00
Волочиск, ул. Независимости, 56
168.2 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
154,40
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Калинополь, ул. Соборная, 26-А
183.2 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
162,77
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Шумск, ул. Украинская, 57-А
197.2 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
174,20
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Лугины, ул. Героев Небесной Сотни, 2-А
205.0 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
219,70
Экономия при брони:
-35,20 грн
184,50
грн
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D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Залещики, ул. Бандеры Степана, 39-А
212.3 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
170,80
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Овруч, ул. Богуна Ивана, 8-Б
232.9 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
187,20
грн
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Аптека бам
Закрыто
Открывается в 07:30
Бережаны, ул. Бандеры Степана, 12
258.9 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
217,50
Экономия при брони:
-33,00 грн
184,50
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Берестечко, ул. Сечевых Стрельцов, 5-А
272.0 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
174,20
грн
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Волыньфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Киверцы, ул. Соборности, 5-А
279.7 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
191,50
грн
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Эко аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Киверцы, ул. Возрождения, 1-Б
279.9 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
151,90
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Колки, ул. Грушевского Михаила, 31-А
288.7 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
219,70
Экономия при брони:
-36,40 грн
183,30
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Верховина, ул. Стуса Василия, 1-А
294.7 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
174,20
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Калуш, просп. Леси Украинки, 1
301.7 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
162,77
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Калуш, ул. Хмельницкого Богдана, 30
301.9 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
174,20
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Калуш, ул. Хмельницкого Богдана, 62
302.3 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
162,77
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ходоров, ул. Грушевского Михаила, 56
303.7 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
174,20
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Новый Роздол, бульв. Довженко Александра, 12
316.0 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
219,70
Экономия при брони:
-36,40 грн
183,30
грн
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Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Рожнятов, ул. Сечевых Стрельцов, 1
317.5 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
153,80
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Беляевка, ул. Костина, 2
331.6 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
219,70
Экономия при брони:
-35,20 грн
184,50
грн
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