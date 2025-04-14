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Эффералган с витамином C (Efferalgan with vitamin C)
Эффералган с витамином C (Efferalgan with vitamin C)
Харьков
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Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Балаклея, ул. Октябрьская, 16
73.7 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
189,25
Экономия при брони:
-13,21 грн
176,04
грн
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Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Сумы, ул. Металлургов, 16
146.1 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
219,70
Экономия при брони:
-34,40 грн
185,30
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Вольнянск, ул. Казацкая, 2
234.8 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
135,86
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Глухов, ул. Независимости, 6
248.6 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
162,77
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Калинополь, ул. Соборная, 26-А
398.4 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
162,77
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Десна, ул. Франко Ивана, 46
401.5 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
219,70
Экономия при брони:
-2,20 грн
217,50
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Овруч, ул. Богуна Ивана, 8-Б
544.7 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
187,20
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Хлебодарское, дорога Маякская, 4-Б
571.9 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
219,70
Экономия при брони:
-34,40 грн
185,30
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Беляевка, ул. Костина, 2
593.6 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
219,70
Экономия при брони:
-2,20 грн
217,50
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Барановка, ул. Звягельская, 5
612.0 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
209,45
Экономия при брони:
-13,13 грн
196,32
грн
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Ровнолики
Закрыто
Открывается в 08:00
Волочиск, ул. Независимости, 56
721.6 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
154,40
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Шумск, ул. Украинская, 57-А
722.8 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
174,20
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Болград, ул. Инзовская, 131-А
743.8 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
219,70
Экономия при брони:
-34,40 грн
185,30
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Колки, ул. Грушевского Михаила, 31-А
757.0 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
219,70
Экономия при брони:
-35,20 грн
184,50
грн
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Волыньфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Киверцы, ул. Соборности, 5-А
769.2 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
191,50
грн
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Эко аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Киверцы, ул. Возрождения, 1-Б
769.3 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
151,90
грн
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D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Залещики, ул. Бандеры Степана, 39-А
776.1 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
174,10
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Любешов, ул. Европейская, 5
778.3 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
129,08
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Берестечко, ул. Сечевых Стрельцов, 5-А
792.5 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
174,20
грн
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Аптека бам
Закрыто
Открывается в 07:30
Бережаны, ул. Бандеры Степана, 12
814.7 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
217,50
Экономия при брони:
-32,20 грн
185,30
грн
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