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Эффералган с витамином C (Efferalgan with vitamin C)
Эффералган с витамином C (Efferalgan with vitamin C)
Николаев
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Подорожник
Открыто
Закроется через 50 мин
Хлебодарское, дорога Маякская, 4-Б
117.1 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
219,70
Экономия при брони:
-35,20 грн
184,50
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется через 50 мин
Беляевка, ул. Костина, 2
144.8 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
219,70
Экономия при брони:
-35,20 грн
184,50
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:30
Калинополь, ул. Соборная, 26-А
236.0 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
162,77
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 50 мин
Вольнянск, ул. Казацкая, 2
282.8 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
135,86
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется через 50 мин
Болград, ул. Инзовская, 131-А
293.8 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
219,70
Экономия при брони:
-35,20 грн
184,50
грн
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Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Балаклея, ул. Октябрьская, 16
456.1 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
185,83
Экономия при брони:
-10,29 грн
175,54
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Сумы, ул. Металлургов, 16
488.8 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
219,70
Экономия при брони:
-35,20 грн
184,50
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 50 мин
Барановка, ул. Звягельская, 5
489.9 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
202,24
Экономия при брони:
-6,16 грн
196,08
грн
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D.s.
Открыто
Закроется через 50 мин
Залещики, ул. Бандеры Степана, 39-А
504.0 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
170,80
грн
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Ровнолики
Открыто
Закроется через 50 мин
Волочиск, ул. Независимости, 56
515.5 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
154,40
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется через 50 мин
Лугины, ул. Героев Небесной Сотни, 2-А
529.6 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
219,70
Экономия при брони:
-35,20 грн
184,50
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Овруч, ул. Богуна Ивана, 8-Б
539.6 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
195,30
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Глухов, ул. Независимости, 6
546.0 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
162,77
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется через 50 мин
Верховина, ул. Стуса Василия, 1-А
553.4 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
174,20
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется через 50 мин
Шумск, ул. Украинская, 57-А
558.1 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
174,20
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется через 50 мин
Бережаны, ул. Бандеры Степана, 12
592.0 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
217,50
Экономия при брони:
-33,00 грн
184,50
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Калуш, просп. Леси Украинки, 1
613.0 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
162,77
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется через 50 мин
Калуш, ул. Хмельницкого Богдана, 30
613.6 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
174,20
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Калуш, ул. Хмельницкого Богдана, 62
614.1 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
162,77
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется через 50 мин
Рожнятов, ул. Сечевых Стрельцов, 1
623.7 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
153,80
грн
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