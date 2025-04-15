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Эффералган с витамином C (Efferalgan with vitamin C)
Эффералган с витамином C (Efferalgan with vitamin C)
Запорожье
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Вольнянск, ул. Казацкая, 2
22.3 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
135,86
грн
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Аптека нежных цен
Открыто
Закроется через 48 мин
Балаклея, ул. Октябрьская, 16
216.2 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
183,02
Экономия при брони:
-6,74 грн
176,28
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:30
Калинополь, ул. Соборная, 26-А
332.8 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
162,77
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Сумы, ул. Металлургов, 16
342.7 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
219,70
Экономия при брони:
-34,40 грн
185,30
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Хлебодарское, дорога Маякская, 4-Б
377.7 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
219,70
Экономия при брони:
-34,40 грн
185,30
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Беляевка, ул. Костина, 2
405.1 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
219,70
Экономия при брони:
-34,40 грн
185,30
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Глухов, ул. Независимости, 6
434.8 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
162,77
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Болград, ул. Инзовская, 131-А
554.3 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
219,70
Экономия при брони:
-34,40 грн
185,30
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Овруч, ул. Богуна Ивана, 8-Б
598.9 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
195,30
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Барановка, ул. Звягельская, 5
609.8 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
204,17
Экономия при брони:
-7,36 грн
196,81
грн
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Ровнолики
Открыто
Закроется в 20:00
Волочиск, ул. Независимости, 56
682.7 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
154,40
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Залещики, ул. Бандеры Степана, 39-А
703.9 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
170,80
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Шумск, ул. Украинская, 57-А
706.4 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
174,20
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Верховина, ул. Стуса Василия, 1-А
769.3 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
174,20
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Бережаны, ул. Бандеры Степана, 12
771.7 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
217,50
Экономия при брони:
-32,20 грн
185,30
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Колки, ул. Грушевского Михаила, 31-А
774.8 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
219,70
Экономия при брони:
-35,20 грн
184,50
грн
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Волыньфарм
Открыто
Закроется в 21:00
Киверцы, ул. Соборности, 5-А
776.4 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
191,50
грн
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Эко аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Киверцы, ул. Возрождения, 1-Б
776.5 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
151,90
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Берестечко, ул. Сечевых Стрельцов, 5-А
781.6 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
174,20
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Калуш, просп. Леси Украинки, 1
807.3 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
162,77
грн
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