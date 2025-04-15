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Эффералган с витамином C (Efferalgan with vitamin C)
Эффералган с витамином C (Efferalgan with vitamin C)
Львов
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Подорожник
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Закроется в 21:00
Новый Роздол, бульв. Довженко Александра, 12
42.2 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
219,70
Экономия при брони:
-35,20 грн
184,50
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 21:00
Яворов, ул. Тычины Павла, 3
46.8 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
174,26
Экономия при брони:
-5,23 грн
169,03
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Ходоров, ул. Грушевского Михаила, 56
53.1 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
174,20
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Стрый, ул. Сечевых Стрельцов, 10
64.5 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
174,20
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Бережаны, ул. Бандеры Степана, 12
79.2 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
217,50
Экономия при брони:
-32,20 грн
185,30
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Калуш, ул. Хмельницкого Богдана, 62
91.7 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
162,77
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Калуш, ул. Хмельницкого Богдана, 30
92.1 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
174,20
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Калуш, просп. Леси Украинки, 1
93.0 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
162,77
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Добромиль, пл. Рынок, 9
93.4 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
219,70
Экономия при брони:
-35,20 грн
184,50
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Берестечко, ул. Сечевых Стрельцов, 5-А
97.5 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
174,20
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Рожнятов, ул. Сечевых Стрельцов, 1
100.3 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
153,80
грн
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Волыньфарм
Открыто
Закроется в 21:00
Киверцы, ул. Соборности, 5-А
150.4 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
191,50
грн
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Эко аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Киверцы, ул. Возрождения, 1-Б
150.6 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
151,90
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Шумск, ул. Украинская, 57-А
153.3 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
174,20
грн
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Ровнолики
Открыто
Закроется в 20:00
Волочиск, ул. Независимости, 56
161.8 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
154,40
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Залещики, ул. Бандеры Степана, 39-А
181.9 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
174,10
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Колки, ул. Грушевского Михаила, 31-А
182.3 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
219,70
Экономия при брони:
-35,20 грн
184,50
грн
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Волыньфарм
Открыто
Закроется в 16:00
Любохины, ул. Центральная, 10
182.9 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
160,30
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Верховина, ул. Стуса Василия, 1-А
196.5 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
174,20
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Великая Добронь, ул. Роттаг, 28/30
196.7 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
219,70
Экономия при брони:
-2,20 грн
217,50
грн
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