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Эффералган с витамином C (Efferalgan with vitamin C)
Эффералган с витамином C (Efferalgan with vitamin C)
Одесса
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Хлебодарское, дорога Маякская, 4-Б
7.2 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
219,70
Экономия при брони:
-34,40 грн
185,30
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Беляевка, ул. Костина, 2
37.3 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
219,70
Экономия при брони:
-34,40 грн
185,30
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Болград, ул. Инзовская, 131-А
183.2 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
219,70
Экономия при брони:
-34,40 грн
185,30
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:30
Калинополь, ул. Соборная, 26-А
274.5 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
162,77
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Вольнянск, ул. Казацкая, 2
393.3 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
135,86
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 19:00
Залещики, ул. Бандеры Степана, 39-А
442.6 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
174,10
грн
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Ровнолики
Открыто
Закроется в 20:00
Волочиск, ул. Независимости, 56
474.9 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
154,40
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Барановка, ул. Звягельская, 5
478.6 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
203,93
Экономия при брони:
-7,22 грн
196,71
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Верховина, ул. Стуса Василия, 1-А
478.8 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
174,20
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Десна, ул. Франко Ивана, 46
494.4 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
219,70
Экономия при брони:
-2,20 грн
217,50
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Шумск, ул. Украинская, 57-А
526.6 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
174,20
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Бережаны, ул. Бандеры Степана, 12
540.0 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
217,50
Экономия при брони:
-32,20 грн
185,30
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Калуш, просп. Леси Украинки, 1
551.1 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
162,77
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Калуш, ул. Хмельницкого Богдана, 30
551.9 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
174,20
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Калуш, ул. Хмельницкого Богдана, 62
552.3 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
162,77
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Овруч, ул. Богуна Ивана, 8-Б
555.0 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
195,30
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 19:00
Рожнятов, ул. Сечевых Стрельцов, 1
559.5 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
153,80
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 18:00
Тячев, ул. Независимости, 16
563.3 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
185,22
Экономия при брони:
-13,14 грн
172,08
грн
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Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 18:00
Балаклея, ул. Октябрьская, 16
564.2 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
189,46
Экономия при брони:
-13,39 грн
176,07
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Ходоров, ул. Грушевского Михаила, 56
574.8 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
174,20
грн
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