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Эффералган с витамином C (Efferalgan with vitamin C)
Эффералган с витамином C (Efferalgan with vitamin C)
Киев
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Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Десна, ул. Франко Ивана, 46
56.2 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
219,70
Экономия при брони:
-2,20 грн
217,50
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Овруч, ул. Богуна Ивана, 8-Б
154.5 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
195,30
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:30
Калинополь, ул. Соборная, 26-А
170.3 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
162,77
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Барановка, ул. Звягельская, 5
203.2 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
209,76
Экономия при брони:
-13,15 грн
196,61
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Глухов, ул. Независимости, 6
274.1 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
162,77
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Сумы, ул. Металлургов, 16
305.4 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
219,70
Экономия при брони:
-34,40 грн
185,30
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Шумск, ул. Украинская, 57-А
315.2 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
174,20
грн
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Ровнолики
Открыто
Закроется в 16:00
Волочиск, ул. Независимости, 56
324.1 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
154,40
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Колки, ул. Грушевского Михаила, 31-А
348.9 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
219,70
Экономия при брони:
-35,20 грн
184,50
грн
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Волыньфарм
Открыто
Закроется в 19:00
Киверцы, ул. Соборности, 5-А
359.3 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
191,50
грн
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Эко аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Киверцы, ул. Возрождения, 1-Б
359.4 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
151,90
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Любешов, ул. Европейская, 5
379.5 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
129,08
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Берестечко, ул. Сечевых Стрельцов, 5-А
382.7 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
174,20
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 18:00
Залещики, ул. Бандеры Степана, 39-А
399.7 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
174,10
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Бережаны, ул. Бандеры Степана, 12
415.0 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
217,50
Экономия при брони:
-32,20 грн
185,30
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Хлебодарское, дорога Маякская, 4-Б
441.2 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
219,70
Экономия при брони:
-34,40 грн
185,30
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Беляевка, ул. Костина, 2
441.9 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
219,70
Экономия при брони:
-2,20 грн
217,50
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Вольнянск, ул. Казацкая, 2
452.2 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
135,86
грн
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Волыньфарм
Закрыто
Открывается в 09:00
Любохины, ул. Центральная, 10
456.0 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
160,30
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Ходоров, ул. Грушевского Михаила, 56
459.5 км
Эффералган с витамином C таблетки шипучие туба №10
UPSA
174,20
грн
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