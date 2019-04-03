Диакарб (Diacarb) (11560) - инструкция по применению ATC-классификация
Диакарб инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Диуретическое, противоглаукомное, противоэпилептическое средство. Механизм действия обусловлен избирательным угнетением карбоангидразы — фермента, катализирующего обратимую реакцию гидратации диоксида углерода и последующую диссоциацию угольной кислоты. Диуретический эффект обусловлен угнетением активности карбоангидразы в почках (главным образом в проксимальных почечных канальцах), что приводит к снижению реабсорбции бикарбоната, ионов натрия и калия, усилению диуреза, повышению рН мочи, увеличению реабсорбции аммиака. Не влияет на экскрецию ионов хлора. В результате угнетения карбоангидразы цилиарного тела уменьшает секрецию водянистой влаги и снижает внутриглазное давление. Угнетение карбоангидразы в головном мозгу приводит к накоплению в нем СО2 и торможению чрезмерных пароксизмальных разрядов нейронов, что обусловливает противоэпилептическую активность препарата. Применение препарата при повышенном внутричерепном давлении связано с подавлением карбоангидразы в сосудистых сплетениях желудочков головного мозга и снижением выработки СМЖ.
Фармакокинетика
Всасывание. Ацетазоламид хорошо всасывается в ЖКТ. Cmax в плазме крови достигается через 1–3 ч после приема. Невысокая концентрация ацетазоламида поддерживается в крови в течение 24 ч.
Распределение. Ацетазоламид широко распределяется во многих тканяхорганизме. Проникает в эритроциты, плазму крови, почки и в значительном количестве — в печень, мышцы, глаза и ЦНС. Препарат не накапливается в тканях.
Фракция с белками составляет 70–90% общего содержания ацетазоламида в крови. T½ составляет 4–9 ч. Ацетазоламид проникает через плацентарный барьер. Ацетазоламид в небольших количествах проникает в грудное молоко.
Метаболизм. Ацетазоламид не метаболизируется.
Выведение. Препарат выделяется почками в неизмененном виде. После приема внутрь ≈90% принятой дозы выводится с мочой в течение 24 ч.
Показания Диакарб
лечение глаукомы: хроническая открытоугольная глаукома, вторичная глаукома, закрытоугольная глаукома (для снижения внутриглазного давления, при кратковременном предоперационном лечении и перед офтальмологическими процедурами);
Лечение отеков: отеки при сердечной недостаточности или обусловленные приемом лекарственных средств; эпилепсия (в комбинации с другими противосудорожными средствами): малые припадки (petit mal) у детей, большие припадки (grand mal) у взрослых, смешанные формы);
Лечение при высотной болезни (препарат уменьшает время акклиматизации, но его влияние на проявления самой болезни незначительно).
Применение Диакарб
препарат принимают внутрь.
Лечение при глаукоме. Дозу препарата определяют индивидуально, в зависимости от величины внутриглазного давления.
Рекомендуемые дозы для взрослых:
|При открытоугольной глаукоме
|250 мг (1 таблетка) 1–4 раза в сутки. Доза >1000 мг (4 таблетки) не повышает терапевтическую эффективность препарата
|При вторичной глаукоме
|250 мг (1 таблетка) каждые 4 ч. У некоторых пациентов терапевтический эффект отмечают после приема 250 мг (1 таблетки) 2 раза в сутки (длительное лечение не показано)
|При острых приступах закрытоугольной глаукомы
|250 мг (1 таблетка) 4 раза в сутки
Лечение при эпилепсии
|Взрослые и дети
|Как правило, 8–30 мг/кг массы тела в сутки в 1–4 приема. Оптимальная доза составляет 250–1000 мг (1–4 таблетки)
|При одновременном применении ацетазоламида с другими противосудорожными препаратами его начальная доза должна составлять 250 мг (1 таблетка) в сутки. Дозу при необходимости постепенно повышают. У детей суточная доза не должна превышать 750 мг
Терапия у пациентов с отеками при сердечной недостаточности и с отеками, обусловленными применением лекарственных средств. Начальная доза препарата составляет 250 мг/сут (1 таблетка) утром. Наилучший диуретический эффект отмечают при применении препарата через 1 или 2 дня с однодневным перерывом.
При сердечной недостаточности ацетазоламид назначают на фоне общепринятой терапии (например сердечных гликозидов, диеты со сниженным содержанием натрия, препаратов калия).
Лечение при высотной болезни: рекомендуемая суточная доза составляет 500–1000 мг (2–4 таблетки) в несколько приемов. В случае ожидаемого быстрого подъема на высоту (>500 м/день) рекомендуемая суточная доза составляет 1000 мг (4 таблетки) в несколько приемов. Препарат следует принимать за 24–48 ч до подъема. В случае проявления симптомов заболевания лечение следует продолжать еще ≥48 ч при необходимости.
Противопоказания
повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата и сульфаниламидам, нарушения функции печени и почек, ОПН, печеночная недостаточность, цирроз печени (риск развития энцефалопатии), мочекаменная болезнь (при гиперкальциурии), гиперхлоремический ацидоз, гипокалиемия, гипонатриемия, хроническая декомпенсированная закрытоугольная глаукома (для длительной терапии), сахарный диабет, уремия, недостаточность надпочечников, болезнь Аддисона. Ацетазоламид не следует применять у пациентов с циррозом печени, поскольку это может повышать риск возникновения печеночной энцефалопатии.
Побочные эффекты
чаще отмечают в начале лечения.
Со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности, включая анафилактические реакции.
Со стороны нервной системы и органов чувств: судороги, парестезии, нарушение слуха/шум в ушах, нарушение вкусовых ощущений, головная боль, головокружение, раздражительность, депрессия, спутанность сознания, атаксия; при длительном применении — дезориентация, сонливость, нарушение осязания, общая слабость, периферический паралич; в единичных случаях — ощущение волоса на языке, вялый паралич, усталость.
Со стороны ЖКТ: анорексия, тошнота, рвота, диарея, печеночная недостаточность, печеночная колика, кишечная колика, молотый, гепатит, холестатическая желтуха, изменения показателей функции печени, некроз печени.
Со стороны обмена веществ: метаболический ацидоз, уменьшение массы тела, жажда, нарушение электролитного баланса (при длительном применении).
Со стороны крови: в отдельных случаях при длительном применении — гемолитическая анемия, лейкопения, агранулоцитоз, тромбоцитопения, панцитопения, угнетение костного мозга, апластическая анемия, тромбоцитопеническая пурпура.
Со стороны мочевыделительной системы: частое мочеиспускание, гематурия, глюкозурия, почечная колика, гипонатриемия, гипокалиемия, кристаллурия, полиурия, почечная недостаточность, нефролитиаз, повреждение почки.
Ацетазоламид как производное сульфонамида может вызвать побочные реакции, характерные для сульфонамидов.
Со стороны кожи и слизистой оболочки: кожная сыпь, зуд, эритема, крапивница, мультиформная эритема, синдром Стивенса — Джонсона, синдром Лайелла.
Другие: обратимая миопия, фотосенсибилизация, снижение либидо, приливы, лихорадка.
Особые указания
в случае гиперчувствительности возможно возникновение симптомов, которые могут угрожать жизни пациента, например синдром Стивенса — Джонсона, синдром Лайелла, молниеносный некроз печени, агранулоцитоз, апластическая анемия и геморрагический диатез.
В случае развития кожных или гематологических проявлений применение препарата следует немедленно прекратить.
Ацетазоламид следует с осторожностью назначать пациентам, принимающим ацетилсалициловую кислоту (в высоких дозах), поскольку существует вероятность развития анорексии, учащения дыхания, летаргического состояния, комы и даже летального исхода.
Ацетазоламид, применяемый в дозах, превышающих рекомендованные, не приводит к повышению диуреза, однако может вызывать сонливость и парестезии, иногда может привести даже к уменьшению диуреза.
Применять с осторожностью при эмболии легочной артерии и эмфиземе легких, при почечной недостаточности, а также больным пожилого возраста в связи с повышенным риском развития метаболического ацидоза.
При пропускании очередной дозы не следует повышать дозу в следующий прием.
Если пациент принимает ацетазоламид >5 дней, имеется риск развития метаболического ацидоза.
Препарат алкализирует мочу.
Рекомендуется контролировать уровень тромбоцитов.
Лабораторные исследования. При длительной терапии необходим мониторинг уровня электролитов в плазме крови (особенно уровня калия и рН крови), а также контроль картины периферической крови. В случае появления изменений в картине крови или кожных проявлений препарат необходимо срочно отменить.
Были сообщения о суицидальных мыслях и поведении у пациентов, лечившихся противоэпилептическими лекарственными средствами по разным показаниям. Метаанализ рандомизированных плацебо-контролируемых исследований также показал незначительное повышение риска возникновения суицидальных мыслей и поведения. Механизм такого риска неизвестен, и доступные данные не исключают возможности повышения риска для ацетазоламида.
Поэтому следует проводить мониторинг признаков суицидальных мыслей и поведения, а также рассмотреть необходимость соответствующего лечения. Пациентам (и лицам, наблюдающим за пациентами) следует рекомендовать немедленное обращение за медицинской помощью при появлении признаков суицидальных мыслей или поведения.
При определенных условиях необходимо назначать препарат в очень высоких дозах в сочетании с другими диуретиками для того, чтобы защитить диурез при полном устойчивом поражении.
Редко отмечали летальные случаи из-за тяжелых реакций на сульфаниламиды.
У пациентов с мочекаменной болезнью в анамнезе следует оценить соотношение риск/польза для дальнейшего осаждения конкрементов.
Применение в период беременности и кормления грудью
Беременность. Ацетазоламид проникает через плацентарный барьер. Применение препарата в период беременности противопоказано.
Кормление грудью. Ацетазоламид в небольшом количестве проникает в грудное молоко. Во время применения препарата кормление грудью следует прекратить.
Дети. Препарат применяют для лечения детей в возрасте от 3 лет только как вспомогательную терапию при эпилепсии.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Ацетазоламид в высоких дозах может вызывать сонливость, реже — повышенную утомляемость, головокружение, атаксию и дезориентацию. Поэтому в период лечения ацетазоламидом не следует управлять потенциально опасными механизмами и транспортными средствами.
Взаимодействия
ацетазоламид может усиливать действие антагонистов фолиевой кислоты, гипогликемизирующих препаратов и антикоагулянтив, которые принимают внутрь.
Одновременное применение ацетазоламида с ацетилсалициловой кислотой может привести к тяжелому ацидозу и токсично влиять на ЦНС с риском развития анорексии, тахипноэ, летаргического состояния, комы с возможным летальным исходом.
При одновременном применении ацетазоламида с сердечными гликозидами или лекарственными средствами, повышающими АД, дозу первого необходимо изменить.
Ацетазоламид нарушает метаболизм фенитоина, повышая концентрацию последнего в плазме крови. У пациентов, применяющих ацетазоламид с определенными противосудорожными средствами (фенитоином, примидоном), отмечали тяжелую форму остеомаляции.
Сочетанное применение ацетазоламида с амфетаминами, атропином или хинидином может усиливать их побочное действие.
Ацетазоламид может повышать или снижать концентрацию глюкозы крови, что следует учитывать при лечении больных сахарным диабетом. Может потребоваться изменение дозы инсулина или пероральных гипогликемических препаратов.
Ацетазоламид усиливает выведение лития и может ослабить его действие.
Ацетазоламид может повышать концентрацию карбамазепина в плазме крови.
При одновременном применении ацетазоламид повышает риск появления токсических эффектов салицилатов, препаратов наперстянки, карбамазепина, эфедрина, недеполяризующих миорелаксантов.
Мочегонный эффект ацетазоламида усиливается теофиллином, ослабляется кислотообразующими диуретиками.
Были единичные сообщения о снижении уровня примидона в плазме крови и повышении уровня карбамазепина при их одновременном применении с ацетазоламидом.
Из-за возможного аддитивного эффекта не рекомендуется одновременное применение с другими ингибиторами карбоангидразы.
Ацетазоламид может повышать уровень циклоспорина.
Ацетазоламид может снизить антисептический эффект метенамина относительно мочи.
Одновременное применение ацетозаламида с бикарбонатом натрия повышает риск образования почечных конкрементов.
Передозировка
проявляется нарушением электролитного баланса, ацидозом и нарушениями со стороны ЦНС (сонливость, парестезии); иногда — уменьшением диуреза.
Лечение. Отмена препарата, симптоматическая терапия, при ацидозе назначать бикарбонаты. Эффективный гемодиализ. Специфического антидота не существует.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °C.
Актуальная информация
Диакарб (ацетазоламид) — это диуретик (мочегонное лекарственное средство), избирательно угнетает фермент карбоангидразу, его назначают для терапии нескольких заболеваний.
Показания, одобренные FDA:
• глаукома;
• идиопатическая внутричерепная гипертензия;
• хроническая сердечная недостаточность;
• высотная болезнь;
• периодический паралич;
• эпилепсия.
Показания, не одобренные FDA:
• центральное апноэ сна;
• дуральная эктазия при синдроме Марфана;
• повреждение почек, индуцированное (вызванное) метотрексатом.
Ацетазоламид считается классическим препаратом для лечения глаукомы, так как он улучшает отток водянистой влаги из глаза и в конечном итоге снижает внутриглазное давление. Кроме того, применяется для лечения высотной болезни. Учитывая его основной механизм действия, препарат снижает повышенный уровень бикарбонатов в крови; при этом он подщелачивает мочу, так как в моче становится больше бикарбонатов. В результате кровь становится более кислой, поскольку бикарбонат выводится из организма. В организме человека срабатывают механизмы, которые приравнивают уровень углекислого газа к уровню кислотности крови. Это приводит к тому, что начинает работать искусственно созданный компенсаторный механизм — организм распознает концентрацию углекислого газа как избыточную. Это обусловливает более частое и глубокое дыхание. Как результат — повышается уровень кислорода в организме. Таким образом происходит приспособление организма человека к высотным условиям.
Побочные эффекты
Существует широкий спектр общих и специфических побочных реакций, которые могут быть вызваны применением ацетазоламида. Обычно наблюдаются усталость, тошнота, рвота, боль в животе и диарея. У некоторых больных отмечаются парестезия, черный стул, снижение либидо, шум в ушах, изменение вкуса. Также имеются данные о развитии депрессии при применении ацетазоламида. Существует риск метаболического ацидоза, гипонатриемии, гипокалиемии. Редко возможно образование камней в почках; развитие синдрома Стивенса — Джонсона, апластической анемии, агранулоцитоза, токсического эпидермального некролиза или молниеносного некроза печени.
Противопоказания, взаимодействия
1. Ацетазоламид (препарат Диакарб) снижает клиренс аммиака, поэтому больным с нарушением функции печени или заболеваниями печени не следует назначать этот препарат. Его применение может ускорить развитие печеночной энцефалопатии.
2. Не назначать препарат больным гиперхлоремическим ацидозом.
3. Диакарб (ацетазоламид) не вызывает удлинение интервала Q–T, однако больным с удлиненным интервалом Q–T следует применять препарат с осторожностью и контролировать уровень калия, учитывая способность препарата вызывать гипокалиемию.
4. Больным с реакциями гиперчувствительности к сульфаниламидным препаратам в анамнезе не следует назначать Диакарб (ацетазоламид).
5. Известно, что ацетазоламид взаимодействует с некоторыми группами лекарственных средств. При сочетанном применении препарата с амфетаминами, может произойти снижение клиренса амфетаминов. Это связано с тем, что ацетазоламид повышает рН мочи, усиливает выведение лития, следовательно, эффективность лития может быть снижена.
6. Ацетазоламид также снижает экскрецию фенитоина, примидона и хинидина сульфата, салицилатов. Поэтому при их сочетанном применении возможен риск развития токсичности.
7. Кроме того, у больных, принимающих бикарбонат натрия и ацетазоламид, повышается риск образования камней в почках (Farzam K. et al., 2019).
Сердечная недостаточность
Сердечная недостаточность поражает 1–2% населения мира, эта патология особенно распространена в странах с высоким уровнем дохода. Несмотря на то что продолжается разработка передовых методов лечения, пациенты с сердечной недостаточностью сталкиваются с новыми проблемами в связи с большой распространенностью, прогрессирующей сопутствующей хронической болезнью почек (ХБП) и диуретической резистентностью. В то время как петлевые (наиболее мощные из существующих) и тиазидные диуретики являются препаратами выбора, существуют и другие диуретические препараты, обладающие иным механизмом действия, однако они применяются реже.
Одним из них является ацетазоламид (Диакарб) — ингибитор карбоангидразы, блокирующий проксимальную канальцевую реабсорбцию натрия. Ацетазоламид был впервые применен у людей в качестве нового мочегонного средства для лечения застойной сердечной недостаточности после того, как было выявлено, что по своему действию он оказался более сильным и безопасным, чем сульфаниламидный диуретик. В результате нескольких тематических исследований, проведенных в 1950-е годы с применением ацетазоламида у пациентов с сердечной недостаточностью, был сделан вывод об успешном применении этого препарата как диуретика, применяемого у пациентов с сердечной недостаточностью. Количество его назначений снизилось после того, как были открыты петлевые диуретики, которые считаются более эффективными. Однако появились новые данные, свидетельствующие о том, что терапевтический эффект ацетазоламида был обусловлен компенсаторным увеличением дистального канальцевого копереносчика Na-Cl, опосредованного (косвенно) снижением экспрессии пендрина (белок, относящийся к транспортерам анионов хлора и йода). В почках пендрин функционирует как Cl−/HCO3-обменник, что приводит к ретенции хлора и бикарбоната. Этот механизм действия препарата обосновывает комбинированное применение ацетазоламидных и тиазидных диуретиков и перспективное назначение диуретической терапии.
Ацетазоламид также постоянно применяется в медицине для предотвращения и лечения заболеваний, вызывающих задержку жидкости в организме, отека легких, путем увеличения диуреза, улучшения оксигенации тканей и уменьшения периодического дыхания.
При терапии ацетазоламидом у пациентов с центральным апноэ сна (в основе лежит нарушение работы дыхательного центра без обструкции дыхательных путей) индекс апноэ-гипопноэ (характеризуется повторными эпизодами обструкции верхних дыхательных путей во время сна) был ниже, чем при терапии другими диуретиками (при верхней границе нормы индекс равен 5). Тем не менее применение препарата у больных с сердечной недостаточностью с нарушениями сна еще не было реализовано в качестве массовой терапии в связи с потенциальным развитием побочных реакций, связанных с потерей калия с мочой и вероятностью развития потенциальных аритмий. Поскольку расстройство сна является относительно распространенной сопутствующей патологией у пациентов с сердечной недостаточностью, ацетазоламид (препарат Диакарб) может назначаться в качестве дополнительной терапии больным с сердечной недостаточностью, а также для улучшения дыхательных показателей. Апноэ во сне является распространенной коморбидностью (наличие патологии наравне с основным заболеванием), часто усугубляется острой декомпенсацией сердечной недостаточности.
Механизм влияния ацетазоламида на показатели сна до сих пор не выяснен. Предыдущие исследования продемонстрировали доказательства того, что ацетазоламид парадоксально улучшал показатели апноэ, несмотря на усиление гиперкапнической (состояние, вызванное избытком СО2 в крови) дыхательной недостаточности, которая считалась основой патофизиологии центрального апноэ сна. Были предложены другие механизмы, включая изменения чувствительности к хеморецепторам O2 и CO2, в качестве возможного объяснения того, как ацетазоламид способствует появлению благоприятных показателей апноэ. Важно отметить, что в двух исследованиях снижение индекса апноэ-гипопноэ не было связано с повышенным диурезом или улучшением сердечного статуса, что позволяет предположить, что эффект ацетазоламида в оптимизации показателей сна может быть независимым от патологического состояния самого пациента.
Потенциальные побочные реакции ацетазоламида (препарата Диакарб) включают метаболический ацидоз, который может временно усиливать сердечную недостаточность. Также возможно, что гипервентиляция в результате применения ацетазоламида может привести к повышенной мышечной усталости во время дыхания в течение терапии. В нескольких ранних исследованиях терапевтического действия ацетазоламида сообщалось о побочных реакциях, таких как тошнота, рвота, парестезия, головокружение и мышечные спазмы. Эти симптомы были связаны с электролитными и кислотно-щелочными нарушениями, обусловленными диурезом, либо являлись прямой реакцией ингибирования карбоангидразы. Мониторинг калия и соответствующие назначения препаратов калия будут иметь решающее значение для эффективного применения ацетазоламида. Этот факт был отражен в многочисленных предыдущих исследованиях, где препараты калия были внесены в протокол исследования. В исследовании, в котором применяли более высокую дозу ацетазоламида, один участник сообщил об одышке во время его проведения. Было сделано предположение, что данный побочный эффект обусловлен тем, что эта доза препарата превышала таковую, которая будет применяться в клинической практике. Ни один из пациентов в исследовании не сообщал о случаях парестезии.
Таким образом, можно предположить, что ацетазоламид (препарат Диакарб) может оказывать потенциальное положительное влияние на больных с сердечной недостаточностью, снижая уровень бикарбоната в сыворотке крови и повышая натрийурез с незначительными изменениями уровня pH в сыворотке крови и pCO2. Ацетазоламид также помогает снизить показатели апноэ во сне, расширив его потенциальное применение в популяции больных с сердечной недостаточностью. Дальнейшие исследования, посвященные изучению механизма действия, безопасности и эффективности ацетазоламида при его применении в сочетании с другими диуретиками, станут важным следующим шагом его широкого назначения врачами (Wongboonsin J. et al., 2019).
Интересные факты (исследования)
В наше время ожирение является одной из наиболее важных проблем здравоохранения. Его часто сравнивают с эпидемией с точки зрения катастрофических последствий для здоровья и связанной с ним заболеваемостью значительной части людей в обществе. Считается, что причиной тому различные изменения в питании и образе жизни, которые произошли за последние 4 десятилетия. В частности, употребление газированных, подслащенных сахаром напитков увеличилось более чем в 2 раза за этот период.
Чрезмерное употребление газированных напитков приводит к избытку углеводов в рационе питания и является одной из главных причин эпидемии ожирения в США. Поэтому крайне важно разработать стратегии, которые позволят людям регулировать прием пищи, богатой калориями, но не содержащей питательных веществ. Тем не менее консервативные медицинские подходы с этой целью имели ограниченный успех. Была применена медикаментозная стратегия для изменения вкусовых качеств и шипучести газированных напитков и, как результат, — значительное уменьшение массы тела у больного с длительным ожирением. Введение низких доз ацетазоламида, ингибитора карбоангидразы, привело к изменению вкуса газированного напитка и, в свою очередь, к заметному снижению употребления газированных напитков больными с ожирением и уменьшению почти на 1 кг массы тела в неделю. Фармакологическое вмешательство привело к подавлению аппетита больного, что могло синергетически способствовать уменьшению массы тела. Эти данные указывают на положительный результат от применения низких доз ацетазоламида в качестве новой стратегии уменьшения массы тела (Muñoz W. et al., 2018).