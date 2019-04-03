Диакарб (ацетазоламид) — это диуретик (мочегонное лекарственное средство), избирательно угнетает фермент карбоангидразу, его назначают для терапии нескольких заболеваний.

Показания, одобренные FDA:



• глаукома;

• идиопатическая внутричерепная гипертензия;

• хроническая сердечная недостаточность;

• высотная болезнь;

• периодический паралич;

• эпилепсия.

Показания, не одобренные FDA:

• центральное апноэ сна;

• дуральная эктазия при синдроме Марфана;

• повреждение почек, индуцированное (вызванное) метотрексатом.

Ацетазоламид считается классическим препаратом для лечения глаукомы, так как он улучшает отток водянистой влаги из глаза и в конечном итоге снижает внутриглазное давление. Кроме того, применяется для лечения высотной болезни. Учитывая его основной механизм действия, препарат снижает повышенный уровень бикарбонатов в крови; при этом он подщелачивает мочу, так как в моче становится больше бикарбонатов. В результате кровь становится более кислой, поскольку бикарбонат выводится из организма. В организме человека срабатывают механизмы, которые приравнивают уровень углекислого газа к уровню кислотности крови. Это приводит к тому, что начинает работать искусственно созданный компенсаторный механизм — организм распознает концентрацию углекислого газа как избыточную. Это обусловливает более частое и глубокое дыхание. Как результат — повышается уровень кислорода в организме. Таким образом происходит приспособление организма человека к высотным условиям.

Побочные эффекты

Существует широкий спектр общих и специфических побочных реакций, которые могут быть вызваны применением ацетазоламида. Обычно наблюдаются усталость, тошнота, рвота, боль в животе и диарея. У некоторых больных отмечаются парестезия, черный стул, снижение либидо, шум в ушах, изменение вкуса. Также имеются данные о развитии депрессии при применении ацетазоламида. Существует риск метаболического ацидоза, гипонатриемии, гипокалиемии. Редко возможно образование камней в почках; развитие синдрома Стивенса — Джонсона, апластической анемии, агранулоцитоза, токсического эпидермального некролиза или молниеносного некроза печени.

Противопоказания, взаимодействия

1. Ацетазоламид (препарат Диакарб) снижает клиренс аммиака, поэтому больным с нарушением функции печени или заболеваниями печени не следует назначать этот препарат. Его применение может ускорить развитие печеночной энцефалопатии.

2. Не назначать препарат больным гиперхлоремическим ацидозом.

3. Диакарб (ацетазоламид) не вызывает удлинение интервала Q–T, однако больным с удлиненным интервалом Q–T следует применять препарат с осторожностью и контролировать уровень калия, учитывая способность препарата вызывать гипокалиемию.

4. Больным с реакциями гиперчувствительности к сульфаниламидным препаратам в анамнезе не следует назначать Диакарб (ацетазоламид).

5. Известно, что ацетазоламид взаимодействует с некоторыми группами лекарственных средств. При сочетанном применении препарата с амфетаминами, может произойти снижение клиренса амфетаминов. Это связано с тем, что ацетазоламид повышает рН мочи, усиливает выведение лития, следовательно, эффективность лития может быть снижена.

6. Ацетазоламид также снижает экскрецию фенитоина, примидона и хинидина сульфата, салицилатов. Поэтому при их сочетанном применении возможен риск развития токсичности.

7. Кроме того, у больных, принимающих бикарбонат натрия и ацетазоламид, повышается риск образования камней в почках (Farzam K. et al., 2019).

Сердечная недостаточность

Сердечная недостаточность поражает 1–2% населения мира, эта патология особенно распространена в странах с высоким уровнем дохода. Несмотря на то что продолжается разработка передовых методов лечения, пациенты с сердечной недостаточностью сталкиваются с новыми проблемами в связи с большой распространенностью, прогрессирующей сопутствующей хронической болезнью почек (ХБП) и диуретической резистентностью. В то время как петлевые (наиболее мощные из существующих) и тиазидные диуретики являются препаратами выбора, существуют и другие диуретические препараты, обладающие иным механизмом действия, однако они применяются реже.

Одним из них является ацетазоламид (Диакарб) — ингибитор карбоангидразы, блокирующий проксимальную канальцевую реабсорбцию натрия. Ацетазоламид был впервые применен у людей в качестве нового мочегонного средства для лечения застойной сердечной недостаточности после того, как было выявлено, что по своему действию он оказался более сильным и безопасным, чем сульфаниламидный диуретик. В результате нескольких тематических исследований, проведенных в 1950-е годы с применением ацетазоламида у пациентов с сердечной недостаточностью, был сделан вывод об успешном применении этого препарата как диуретика, применяемого у пациентов с сердечной недостаточностью. Количество его назначений снизилось после того, как были открыты петлевые диуретики, которые считаются более эффективными. Однако появились новые данные, свидетельствующие о том, что терапевтический эффект ацетазоламида был обусловлен компенсаторным увеличением дистального канальцевого копереносчика Na-Cl, опосредованного (косвенно) снижением экспрессии пендрина (белок, относящийся к транспортерам анионов хлора и йода). В почках пендрин функционирует как Cl−/HCO 3 -обменник, что приводит к ретенции хлора и бикарбоната. Этот механизм действия препарата обосновывает комбинированное применение ацетазоламидных и тиазидных диуретиков и перспективное назначение диуретической терапии.

Ацетазоламид также постоянно применяется в медицине для предотвращения и лечения заболеваний, вызывающих задержку жидкости в организме, отека легких, путем увеличения диуреза, улучшения оксигенации тканей и уменьшения периодического дыхания.

При терапии ацетазоламидом у пациентов с центральным апноэ сна (в основе лежит нарушение работы дыхательного центра без обструкции дыхательных путей) индекс апноэ-гипопноэ (характеризуется повторными эпизодами обструкции верхних дыхательных путей во время сна) был ниже, чем при терапии другими диуретиками (при верхней границе нормы индекс равен 5). Тем не менее применение препарата у больных с сердечной недостаточностью с нарушениями сна еще не было реализовано в качестве массовой терапии в связи с потенциальным развитием побочных реакций, связанных с потерей калия с мочой и вероятностью развития потенциальных аритмий. Поскольку расстройство сна является относительно распространенной сопутствующей патологией у пациентов с сердечной недостаточностью, ацетазоламид (препарат Диакарб) может назначаться в качестве дополнительной терапии больным с сердечной недостаточностью, а также для улучшения дыхательных показателей. Апноэ во сне является распространенной коморбидностью (наличие патологии наравне с основным заболеванием), часто усугубляется острой декомпенсацией сердечной недостаточности.

Механизм влияния ацетазоламида на показатели сна до сих пор не выяснен. Предыдущие исследования продемонстрировали доказательства того, что ацетазоламид парадоксально улучшал показатели апноэ, несмотря на усиление гиперкапнической (состояние, вызванное избытком СО 2 в крови) дыхательной недостаточности, которая считалась основой патофизиологии центрального апноэ сна. Были предложены другие механизмы, включая изменения чувствительности к хеморецепторам O 2 и CO 2 , в качестве возможного объяснения того, как ацетазоламид способствует появлению благоприятных показателей апноэ. Важно отметить, что в двух исследованиях снижение индекса апноэ-гипопноэ не было связано с повышенным диурезом или улучшением сердечного статуса, что позволяет предположить, что эффект ацетазоламида в оптимизации показателей сна может быть независимым от патологического состояния самого пациента.

Потенциальные побочные реакции ацетазоламида (препарата Диакарб) включают метаболический ацидоз, который может временно усиливать сердечную недостаточность. Также возможно, что гипервентиляция в результате применения ацетазоламида может привести к повышенной мышечной усталости во время дыхания в течение терапии. В нескольких ранних исследованиях терапевтического действия ацетазоламида сообщалось о побочных реакциях, таких как тошнота, рвота, парестезия, головокружение и мышечные спазмы. Эти симптомы были связаны с электролитными и кислотно-щелочными нарушениями, обусловленными диурезом, либо являлись прямой реакцией ингибирования карбоангидразы. Мониторинг калия и соответствующие назначения препаратов калия будут иметь решающее значение для эффективного применения ацетазоламида. Этот факт был отражен в многочисленных предыдущих исследованиях, где препараты калия были внесены в протокол исследования. В исследовании, в котором применяли более высокую дозу ацетазоламида, один участник сообщил об одышке во время его проведения. Было сделано предположение, что данный побочный эффект обусловлен тем, что эта доза препарата превышала таковую, которая будет применяться в клинической практике. Ни один из пациентов в исследовании не сообщал о случаях парестезии.

Таким образом, можно предположить, что ацетазоламид (препарат Диакарб) может оказывать потенциальное положительное влияние на больных с сердечной недостаточностью, снижая уровень бикарбоната в сыворотке крови и повышая натрийурез с незначительными изменениями уровня pH в сыворотке крови и pCO 2 . Ацетазоламид также помогает снизить показатели апноэ во сне, расширив его потенциальное применение в популяции больных с сердечной недостаточностью. Дальнейшие исследования, посвященные изучению механизма действия, безопасности и эффективности ацетазоламида при его применении в сочетании с другими диуретиками, станут важным следующим шагом его широкого назначения врачами (Wongboonsin J. et al., 2019).

Интересные факты (исследования)

В наше время ожирение является одной из наиболее важных проблем здравоохранения. Его часто сравнивают с эпидемией с точки зрения катастрофических последствий для здоровья и связанной с ним заболеваемостью значительной части людей в обществе. Считается, что причиной тому различные изменения в питании и образе жизни, которые произошли за последние 4 десятилетия. В частности, употребление газированных, подслащенных сахаром напитков увеличилось более чем в 2 раза за этот период.

Чрезмерное употребление газированных напитков приводит к избытку углеводов в рационе питания и является одной из главных причин эпидемии ожирения в США. Поэтому крайне важно разработать стратегии, которые позволят людям регулировать прием пищи, богатой калориями, но не содержащей питательных веществ. Тем не менее консервативные медицинские подходы с этой целью имели ограниченный успех. Была применена медикаментозная стратегия для изменения вкусовых качеств и шипучести газированных напитков и, как результат, — значительное уменьшение массы тела у больного с длительным ожирением. Введение низких доз ацетазоламида, ингибитора карбоангидразы, привело к изменению вкуса газированного напитка и, в свою очередь, к заметному снижению употребления газированных напитков больными с ожирением и уменьшению почти на 1 кг массы тела в неделю. Фармакологическое вмешательство привело к подавлению аппетита больного, что могло синергетически способствовать уменьшению массы тела. Эти данные указывают на положительный результат от применения низких доз ацетазоламида в качестве новой стратегии уменьшения массы тела (Muñoz W. et al., 2018).

