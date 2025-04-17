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Диакарб (Diacarb)

Диакарб (Diacarb)

Винница (адрес не указан)
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Доступно в 105 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
618,90
Экономия при брони: -92,56 грн
526,34 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
570,09 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
582,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
619,43
Экономия при брони: -92,17 грн
527,26 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
508,95 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
548,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
582,60 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
582,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
205,06
Экономия при брони: -29,27 грн
175,79 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
505,74 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
620,31
Экономия при брони: -94,04 грн
526,27 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
539,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
582,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
605,12
Экономия при брони: -67,61 грн
537,51 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
405,93
Экономия при брони: -47,63 грн
358,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
582,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
621,00
Экономия при брони: -70,95 грн
550,05 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
401,47
Экономия при брони: -34,80 грн
366,66 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
582,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
538,50 грн
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