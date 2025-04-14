Днепр (адрес не указан)
Доступно в 256 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 18 мин
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
622,57
Экономия при брони: -39,20 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 48 мин
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
622,38
Экономия при брони: -39,63 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 18 мин
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
630,89
Экономия при брони: -47,91 грн
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
Аптека бам
Открыто
Закроется через 18 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
582,60 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 48 мин
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
607,62
Экономия при брони: -48,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 48 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
419,57
Экономия при брони: -31,34 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 18 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
582,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 18 мин
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
602,79
Экономия при брони: -44,34 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 48 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 18 мин
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
614,02
Экономия при брони: -76,60 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 18 мин
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
574,57
Экономия при брони: -31,68 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 18 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
614,17
Экономия при брони: -60,92 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 18 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
614,72
Экономия при брони: -61,94 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 48 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
601,27
Экономия при брони: -31,18 грн
Мед-сервис
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 18 мин
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
611,58
Экономия при брони: -30,17 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
399,65
Экономия при брони: -12,33 грн
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
3.7 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma