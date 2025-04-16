Киев
Диакарб (Diacarb)

Диакарб (Diacarb)

Николаев (адрес не указан)
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Доступно в 118 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
407,88
Экономия при брони: -13,26 грн
394,62 грн
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
580,02 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
582,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
623,39
Экономия при брони: -86,09 грн
537,30 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
519,75 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
549,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
521,76 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
540,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
582,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
614,31
Экономия при брони: -75,99 грн
538,32 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
621,24
Экономия при брони: -82,92 грн
538,32 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
582,60 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
501,84 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
582,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
582,60 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
418,94
Экономия при брони: -69,14 грн
349,80 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
511,29 грн
Аптека24
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
521,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
623,86
Экономия при брони: -77,23 грн
546,63 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
188,95
Экономия при брони: -11,53 грн
177,42 грн
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