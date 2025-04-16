Николаев (адрес не указан)
Доступно в 118 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
407,88
Экономия при брони: -13,26 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
582,60 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
623,39
Экономия при брони: -86,09 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
582,60 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
614,31
Экономия при брони: -75,99 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
621,24
Экономия при брони: -82,92 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
582,60 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
582,60 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
582,60 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
418,94
Экономия при брони: -69,14 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
623,86
Экономия при брони: -77,23 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
188,95
Экономия при брони: -11,53 грн