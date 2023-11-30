АЦЕТАЗОЛАМИД (ACETAZOLAMIDUM)

диуретическое средство группы салуретиков. Механизм действия ацетазоламида обусловлен ингибированием тканевой карбоангидразы — фермента, влияющего на образование угольной кислоты. Угнетение активности карбоангидразы в почках под влиянием ацетазоламида приводит к уменьшению образования угольной кислоты и, следовательно, продуктов ее диссоциации — ионов водорода и гидрокарбоната, влияющих на реабсорбцию ионов натрия в почечных канальцах и регуляцию КОР в организме. Снижение реабсорбции натрия приводит к увеличению выведения воды, сопровождающемуся потерями калия и метаболическим ацидозом. Реабсорбция кальция тормозится в меньшей степени. Повышает рН мочи. Ацетазоламид также снижает внутриглазное давление и уменьшает продукцию лабиринтной жидкости и СМЖ, проявляет терапевтическое действие при малых эпилептических припадках. В связи со снижением содержания CO2 в крови применение ацетазоламида способствует улучшению общего состояние пациентов с обструктивными заболеваниями легких.

Хорошо всасывается в пищеварительном тракте; после приема внутрь ацетазоламид определяется в крови в течение 6–12 ч. Экскретируется главным образом с мочой (50–70%) в неизмененном виде в течение 24 ч.