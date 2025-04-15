Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 210 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
582,60 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
194,63
Экономия при брони: -19,20 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
614,52
Экономия при брони: -88,79 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
622,27
Экономия при брони: -39,14 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
582,60 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
582,60 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
582,60 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
582,60 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
616,23
Экономия при брони: -20,61 грн
Мед-сервис
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
621,85
Экономия при брони: -96,48 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
603,14
Экономия при брони: -72,80 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
603,88
Экономия при брони: -75,92 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
195,20
Экономия при брони: -19,25 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
612,93
Экономия при брони: -84,58 грн