Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 178 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
582,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
380,12
Экономия при брони: -30,72 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
579,00
Экономия при брони: -93,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
631,47
Экономия при брони: -30,36 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
614,78
Экономия при брони: -80,61 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
613,32
Экономия при брони: -68,09 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
191,43
Экономия при брони: -21,07 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
582,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
607,73
Экономия при брони: -61,63 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
606,11
Экономия при брони: -60,91 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
582,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
613,50
Экономия при брони: -88,57 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
606,86
Экономия при брони: -62,49 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
582,60 грн