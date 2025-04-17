Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 86 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
582,60 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
582,60 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
582,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
620,36
Экономия при брони: -94,29 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
582,60 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
614,84
Экономия при брони: -82,24 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
582,60 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
604,18
Экономия при брони: -78,11 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
582,60 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
559,66
Экономия при брони: -22,78 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
619,43
Экономия при брони: -38,27 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
582,60 грн