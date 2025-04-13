Харьков (адрес не указан)
Доступно в 393 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
612,95
Экономия при брони: -58,02 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
620,08
Экономия при брони: -44,71 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
582,60 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 47 мин
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma
618,68
Экономия при брони: -86,53 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Диакарб таблетки 250 мг №30
Polpharma