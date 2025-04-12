перед инъекцией следует дождаться полного испарения с поверхности кожи спирта и других дезинфицирующих средств, поскольку они могут инактивировать ослабленные вирусы, которые содержатся в вакцине.

При проведении вакцинации в течение не более чем 72 ч после воздействия естественного вируса кори можно достичь ограниченной защиты от кори. Дети в возрасте до 12 мес могут не реагировать соответствующим образом на противокоревой компонент вакцины вследствие возможного наличия материнских антител кори. Это не должно препятствовать применению вакцины у детей этой возрастной группы (до 12 мес), поскольку вакцинация может быть необходима, например, в районах с высоким риском заболевания. При подобных обстоятельствах должна быть предусмотрена повторная вакцинация при достижении ребенком возраста 12 мес или старше.

В связи с возможностью развития анафилактического шока, как и при введении других инъекционных вакцин, следует заранее подготовить необходимые средства для его купирования и обеспечить медицинское наблюдение за вакцинированными лицами.

С осторожностью назначают лицам, имеющим в анамнезе указание на аллергические реакции на белок куриных яиц или другие аллергены, а также случаи судорог в семейном анамнезе.

Приорикс не следует вводить лицам с первичным или вторичным иммунодефицитом. Тем не менее, комбинированные вакцины против кори, эпидемического паротита и краснухи можно вводить ВИЧ-инфицированным; возможность применения для вакцинации больных СПИДом должна рассматриваться отдельно в каждом конкретном случае.

Случаев передачи кори вакцинированным лицом людям, находящимся с ним в контакте, документально зафиксировано не было. Существует возможность фарингеального выделения вируса краснухи с 7-го по 28-й день после вакцинации (максимальное выделение вируса происходит приблизительно на 11 - й день), тем не менее, не существует доказательств возможности инфицирования этим вирусом лиц, находящихся в контакте с вакцинированным.

Имеются сообщения о передаче вируса эпидемического паротита (штамм Urabe) вакцинированным лицом людям, находящимся с ним в контакте.