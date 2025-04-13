Киев
О товаре
Цены
Диагнозы
Приорикс™ комбинированная вакцина для профилактики кори, эпидемического паротита и краснухи (Priorix™ measle, rubella, mumps vaccine)
Приорикс™ комбинированная вакцина для профилактики кори, эпидемического паротита и краснухи (Priorix™ measle, rubella, mumps vaccine)
Киев
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Доступно в 108 аптеках в Киев
Сортировка по:
За расстоянием
Фильтр
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
664,10
грн
Забронировать
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
664,10
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
645,80
грн
Забронировать
Аптека гормональных препаратов
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 36-А
1.6 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
645,70
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
706,84
Экономия при брони:
-24,86 грн
681,98
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
716,33
Экономия при брони:
-34,62 грн
681,71
грн
Забронировать
Аптекарь
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 47
1.8 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
646,20
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Константиновская, 25
2.1 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
683,15
Экономия при брони:
-42,10 грн
641,05
грн
Забронировать
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Антоновича, 47-А
2.1 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
646,20
грн
Забронировать
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2-А
2.6 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
660,10
грн
Забронировать
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 19/16
2.7 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
683,40
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, ул. Межигорская, 56
2.8 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
688,05
Экономия при брони:
-43,92 грн
644,13
грн
Забронировать
Аптека нц
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 81
2.8 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
654,97
Экономия при брони:
-0,60 грн
654,37
грн
Забронировать
Аптекарь
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Липковского Василия, 1-А
2.9 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
684,70
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, ул. Коперника, 2-А
2.9 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
705,27
Экономия при брони:
-23,46 грн
681,81
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
3.1 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
718,58
Экономия при брони:
-36,80 грн
681,78
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Брюллова, 1-А
3.1 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
645,80
грн
Забронировать
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Исаакяна, 2
3.1 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
689,27
Экономия при брони:
-53,94 грн
635,33
грн
Забронировать
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
3.3 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
645,20
грн
Забронировать
Аптека гормональных препаратов
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
3.6 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
684,70
грн
Забронировать
Показать еще
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню