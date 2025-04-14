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Приорикс™ комбинированная вакцина для профилактики кори, эпидемического паротита и краснухи (Priorix™ measle, rubella, mumps vaccine)
Приорикс™ комбинированная вакцина для профилактики кори, эпидемического паротита и краснухи (Priorix™ measle, rubella, mumps vaccine)
Днепр
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Доступно в 46 аптеках в Днепр
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
683,40
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
664,99
Экономия при брони:
-45,99 грн
619,00
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
4.4 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
730,61
Экономия при брони:
-48,91 грн
681,70
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется через 10 мин
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
4.4 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
699,85
Экономия при брони:
-27,30 грн
672,55
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, пл. Вокзальная, 2-Б
4.4 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
609,40
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется через 40 мин
Днепр, ул. Пастера, 2
4.6 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
711,64
Экономия при брони:
-38,22 грн
673,42
грн
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Аптека24
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 27
4.7 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
618,20
грн
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Аптека нц
Открыто
Закроется через 10 мин
Днепр, просп. Поля Александра, 10/12
4.9 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
654,97
Экономия при брони:
-0,60 грн
654,37
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 67
6.1 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
634,70
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, просп. Науки, 40
7.0 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
720,59
Экономия при брони:
-38,28 грн
682,31
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 23:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 20
7.5 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
683,40
грн
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Аптеки медицинской академии
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, просп. Слобожанский, 2
8.2 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
651,70
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 34-Б
8.5 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
719,55
Экономия при брони:
-37,75 грн
681,80
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, просп. Слобожанский, 12
8.5 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
702,66
Экономия при брони:
-20,66 грн
682,00
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, просп. Мира, 2-К
8.6 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
651,60
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 23:00
Днепр, ул. Набережная Победы, 102-Д
8.6 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
670,90
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, бульв. Платонова, 3-Б
8.8 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
670,90
грн
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Аптека24
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, бульв. Славы, 40
8.9 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
635,00
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, просп. Героев, 11-Б
8.9 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
658,50
грн
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Семейная аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Славы, 28
8.9 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
683,40
грн
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