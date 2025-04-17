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Приорикс™ комбинированная вакцина для профилактики кори, эпидемического паротита и краснухи (Priorix™ measle, rubella, mumps vaccine)
Приорикс™ комбинированная вакцина для профилактики кори, эпидемического паротита и краснухи (Priorix™ measle, rubella, mumps vaccine)
Винница
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Доступно в 9 аптеках в Винница
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
739,74
Экономия при брони:
-32,73 грн
707,01
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 45
1.9 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
681,30
Экономия при брони:
-22,20 грн
659,10
грн
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Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Васильковая, 7
2.1 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
659,10
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, ул. Пирогова, 6
2.9 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
728,55
Экономия при брони:
-36,74 грн
691,81
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Князей Кориатовичей, 181-А
3.2 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
651,50
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Порика Василия, 16
5.5 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
631,50
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Космонавтов, 49
5.5 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
684,70
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Келецкая, 106
6.8 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
684,70
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Ващука Николая, 22
7.0 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
592,79
грн
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В городах рядом
Авк фарм
Закрыто
Открывается в 07:00
Бердичев, ул. Европейская, 128
72.9 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
777,00
Экономия при брони:
-23,31 грн
753,69
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Бердичев, ул. Европейская, 3
73.4 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
644,90
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Бердичев, ул. Житомирская, 13-А
73.8 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
823,50
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Ружин, ул. Соборная, 60
74.4 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
553,07
грн
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Авк фарм
Закрыто
Открывается в 07:30
Бердичев, ул. Расковой, 1
75.9 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
525,00
Экономия при брони:
-15,75 грн
509,25
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Могилев-Подольский, перек. Ставиская / Рыночная, 42/78
101.8 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
613,77
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Мазепы Гетмана, 33
109.8 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
656,40
грн
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Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, шоссе Староконстантиновское, 17/1
110.1 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
656,40
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Панаса Мирного, 24
110.3 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
634,00
грн
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D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Зализняка, 8/3
110.4 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
637,00
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Панаса Мирного, 28-Б
110.4 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
683,40
Экономия при брони:
-27,00 грн
656,40
грн
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