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Приорикс™ комбинированная вакцина для профилактики кори, эпидемического паротита и краснухи (Priorix™ measle, rubella, mumps vaccine)
Приорикс™ комбинированная вакцина для профилактики кори, эпидемического паротита и краснухи (Priorix™ measle, rubella, mumps vaccine)
Харьков
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Доступно в 9 аптеках в Харьков
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Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
675,10
Экономия при брони:
-13,20 грн
661,90
грн
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Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
683,40
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
590,00
грн
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Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
590,00
грн
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Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 144
4.5 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
635,00
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 33
6.2 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
707,74
Экономия при брони:
-34,68 грн
673,06
грн
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Аптека нц
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, просп. Ландау Льва, 12
6.6 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
654,97
Экономия при брони:
-0,60 грн
654,37
грн
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Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 17-А
6.7 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
671,50
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Непокоренных, 13
7.5 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
684,70
Экономия при брони:
-22,80 грн
661,90
грн
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В городах рядом
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Чугуев, ул. Торговая, 1
35.9 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
718,47
Экономия при брони:
-44,71 грн
673,76
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 19 мин
Полтава, ул. Мира, 7
127.9 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
657,81
Экономия при брони:
-35,08 грн
622,73
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется через 49 мин
Полтава, просп. Мира, 30-А
128.1 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
637,40
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется через 49 мин
Полтава, ул. Бедного Александра, 16
128.3 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
683,40
Экономия при брони:
-43,90 грн
639,50
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Небесной Сотни, 61
128.5 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
646,20
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 49 мин
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
128.8 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
618,20
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется через 19 мин
Полтава, ул. Небесной Сотни, 15/32
129.4 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
673,13
Экономия при брони:
-28,89 грн
644,24
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 46
130.2 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
689,88
Экономия при брони:
-37,63 грн
652,25
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется через 19 мин
Полтава, ул. Юрченко, 3
132.4 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
639,50
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 49 мин
Полтава, ул. Алмазная, 5
133.2 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
659,95
Экономия при брони:
-33,81 грн
626,14
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется через 49 мин
Полтава, ул. Гожулянская, 20-Б
133.4 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
646,20
Экономия при брони:
-6,70 грн
639,50
грн
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