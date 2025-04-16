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Приорикс™ комбинированная вакцина для профилактики кори, эпидемического паротита и краснухи (Priorix™ measle, rubella, mumps vaccine)
Приорикс™ комбинированная вакцина для профилактики кори, эпидемического паротита и краснухи (Priorix™ measle, rubella, mumps vaccine)
Николаев
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Доступно в 6 аптеках в Николаев
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Аптека24
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
646,20
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
680,53
Экономия при брони:
-22,01 грн
658,52
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 22:00
Николаев, просп. Центральный, 23/5
3.7 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
649,00
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Богоявленский, 41
4.3 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
662,90
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Пограничная, 248
4.7 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
749,17
Экономия при брони:
-33,49 грн
715,68
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 18:00
Николаев, просп. Героев Украины, 77/1
8.2 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
662,90
грн
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В городах рядом
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Баштанка, ул. Полтавская, 1
62.9 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
674,69
Экономия при брони:
-20,98 грн
653,71
грн
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Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Южное, ул. Химиков, 3-А
75.4 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
486,96
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Вознесенск, ул. 228-й Стрелковой Дивизии, 26
86.9 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
664,95
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 19:00
Новый Буг, ул. Гагарина Юрия, 11/3
93.0 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
618,00
грн
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Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 109/1
99.3 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
752,82
Экономия при брони:
-37,14 грн
715,68
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Одесса, ул. Канатная, 72
107.4 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
751,46
Экономия при брони:
-37,96 грн
713,50
грн
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Аптека tas
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
107.7 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
683,30
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Европейская / Большая Арнаутская, 72/69
107.9 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
702,58
Экономия при брони:
-22,58 грн
680,00
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
108.0 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
742,40
Экономия при брони:
-28,90 грн
713,50
грн
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Аптека нц
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
108.1 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
654,97
Экономия при брони:
-0,60 грн
654,37
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
108.9 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
760,52
Экономия при брони:
-47,02 грн
713,50
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
109.0 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
755,33
Экономия при брони:
-39,65 грн
715,68
грн
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Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:30
Одесса, ул. Савельева Артура, 1-А
109.2 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
728,01
Экономия при брони:
-51,21 грн
676,80
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
110.9 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
705,04
Экономия при брони:
-33,09 грн
671,95
грн
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