Приорикс™ комбинированная вакцина для профилактики кори, эпидемического паротита и краснухи (Priorix™ measle, rubella, mumps vaccine)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках в Запорожье
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
670,96
Экономия при брони: -27,96 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
686,03
Экономия при брони: -25,08 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
677,27
Экономия при брони: -33,23 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
683,38
Экономия при брони: -40,38 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
3.8 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
652,30
Экономия при брони: -47,30 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Космическая, 19
6.7 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
691,76
Экономия при брони: -38,05 грн
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
7.9 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
683,38
Экономия при брони: -61,38 грн
Аптека копейка
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
8.0 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
657,75
Экономия при брони: -36,88 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Вишневецкого Дмитрия, 14
8.0 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
690,93
Экономия при брони: -46,19 грн
Аптека24
Запорожье, ул. Закарпатского Легиона, 1
8.4 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Счастливая, 3
8.8 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
733,24
Экономия при брони: -30,57 грн
Аптека копейка
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
10.0 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
684,63
Экономия при брони: -30,92 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
10.1 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
693,46
Экономия при брони: -39,75 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Сорочинская, 11
10.8 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
683,38
Экономия при брони: -62,38 грн
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Мед-сервис
Днепр, ул. Паникахи, 28-Д
61.0 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
Аптека низких цен
Днепр, ж/м Тополь-3, 10
61.1 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
708,61
Экономия при брони: -38,78 грн
Мед-сервис
Днепр, бульв. Платонова, 3-Б
61.3 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
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Днепр, бульв. Славы, 40
62.3 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
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Днепр, бульв. Славы, 28
62.4 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
Мед-сервис
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62.6 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export