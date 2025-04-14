Приорикс™ комбинированная вакцина для профилактики кори, эпидемического паротита и краснухи (Priorix™ measle, rubella, mumps vaccine)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 17 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 5 мин
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
711,21
Экономия при брони: -29,67 грн
Аптека нц
Закрыто
Открывается через 5 мин
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
654,97
Экономия при брони: -0,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 5 мин
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
708,58
Экономия при брони: -29,38 грн
Аптека tas
Закрыто
Открывается через 5 мин
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
3.9 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 5 мин
Одесса, перек. Европейская / Большая Арнаутская, 72/69
4.0 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
708,39
Экономия при брони: -26,59 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
721,25
Экономия при брони: -42,17 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 5 мин
Одесса, ул. Канатная, 72
4.8 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
718,05
Экономия при брони: -38,83 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 5 мин
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 57
5.0 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
724,52
Экономия при брони: -45,06 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 5 мин
Одесса, ул. Филатова Академика, 47/1
5.3 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
726,08
Экономия при брони: -46,19 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 5 мин
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 33-А
5.4 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
712,85
Экономия при брони: -31,79 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 5 мин
Одесса, ул. Филатова Академика, 33-А
5.8 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
720,09
Экономия при брони: -40,77 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 5 мин
Одесса, ул. Танцюры Евгения, 49
5.9 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
703,61
Экономия при брони: -24,52 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 5 мин
Одесса, ул. Танцюры Евгения, 33
6.1 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
725,54
Экономия при брони: -45,59 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 5 мин
Одесса, ул. Космонавтов, 28/1
6.3 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
720,77
Экономия при брони: -39,12 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 5 мин
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
6.6 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
695,79
Экономия при брони: -22,34 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 5 мин
Одесса, ул. Савельева Артура, 1-А
7.0 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
729,99
Экономия при брони: -48,35 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 5 мин
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 109/1
12.9 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
714,96
Экономия при брони: -33,19 грн
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11.8 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 5 мин
Великодолинское, ул. Центральная, 128
17.6 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
667,68
Экономия при брони: -45,27 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 5 мин
Южное, ул. Химиков, 3-А
35.1 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export