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Приорикс™ комбинированная вакцина для профилактики кори, эпидемического паротита и краснухи (Priorix™ measle, rubella, mumps vaccine)
Приорикс™ комбинированная вакцина для профилактики кори, эпидемического паротита и краснухи (Priorix™ measle, rubella, mumps vaccine)
Львов
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Доступно в 7 аптеках в Львов
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Аптека нц
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
654,97
Экономия при брони:
-0,60 грн
654,37
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
675,10
Экономия при брони:
-13,20 грн
661,90
грн
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Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, просп. Шевченко Тараса, 16
1.0 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
630,20
грн
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D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Франко Ивана, 26
1.3 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
629,20
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 59
2.0 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
635,00
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Симоненко Василия, 7
4.1 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
639,90
грн
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D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Стрыйская, 59
4.7 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
635,80
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Кавалеридзе, 2
6.1 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
742,81
Экономия при брони:
-36,45 грн
706,36
грн
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В городах рядом
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Жолква, ул. Львовская, 28
24.3 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
618,20
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 30-А
42.1 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
618,20
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Дрогобыч, ул. Орлика Филиппа, 9
64.8 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
681,32
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Калуш, ул. Хмельницкого Богдана, 62
91.7 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
618,20
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Калуш, просп. Леси Украинки, 1
93.0 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
597,10
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 23:00
Ивано-Франковск, ул. Троллейбусная, 1
111.1 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
646,20
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 112-Д
111.1 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
618,20
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Тычины Павла, 65
112.9 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
683,40
Экономия при брони:
-25,40 грн
658,00
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 24
113.2 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
675,10
Экономия при брони:
-17,10 грн
658,00
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Ивано-Франковск, ул. Стуса Василия, 17-А
113.4 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
662,60
Экономия при брони:
-4,60 грн
658,00
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Мира, 90
113.6 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
655,05
грн
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Городская семейная аптека
Закрыто
Открывается в 07:30
Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 9
113.6 км
Приорикс™ лиофилизат для раствора для инъекций 1 доза флакон монодозовый №1
GlaxoSmithKline Export
683,40
грн
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