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Метоксифлуран cum UMEROX inhal (Metoxyfluranum cum UMEROX inhal)

Метоксифлуран cum UMEROX® inhal розчин для інгаляцій шприц 2 мл з інгалятором ЮМЕРОКС® інгал №1
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від 305,00 грн
В 15 аптеках інших міст
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Характеристики
Виробник
Інфузія
Форма випуску
Розчин для інгаляцій
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
2 мл
Міжнародна назва