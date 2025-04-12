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Метоксифлуран cum UMEROX inhal (Metoxyfluranum cum UMEROX inhal)
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від
305,00
грн
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Характеристики
Виробник
Інфузія
Форма випуску
Розчин для інгаляцій
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
2 мл
Міжнародна назва
METOXYFLURANUM (МЕТОКСИФЛУРАН)
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
305,00
грн
В 15 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
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