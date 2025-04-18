Київ
Метоксифлуран cum UMEROX inhal (Metoxyfluranum cum UMEROX inhal)

Метоксифлуран cum UMEROX inhal (Metoxyfluranum cum UMEROX inhal)

Харків (адресу не вказано)
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В містах поряд
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
249.3 км
Метоксифлуран cum UMEROX® inhal розчин для інгаляцій шприц 2 мл №1
ИНФУЗИЯ ЧП
611,00
Економія при броні: -72,00 грн
539,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 3
250.6 км
Метоксифлуран cum UMEROX® inhal розчин для інгаляцій шприц 2 мл №1
ИНФУЗИЯ ЧП
305,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Жовті Води, вул. Героїв Чорнобиля, 37/11
271.9 км
Метоксифлуран cum UMEROX® inhal розчин для інгаляцій шприц 2 мл №1
ИНФУЗИЯ ЧП
541,38 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 20-А
296.6 км
Метоксифлуран cum UMEROX® inhal розчин для інгаляцій шприц 2 мл №1
ИНФУЗИЯ ЧП
541,38 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Різниченка Олексія, 66-А
304.6 км
Метоксифлуран cum UMEROX® inhal розчин для інгаляцій шприц 2 мл №1
ИНФУЗИЯ ЧП
541,38 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
311.4 км
Метоксифлуран cum UMEROX® inhal розчин для інгаляцій шприц 2 мл №1
ИНФУЗИЯ ЧП
690,11
Економія при броні: -36,39 грн
653,72 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
314.2 км
Метоксифлуран cum UMEROX® inhal розчин для інгаляцій шприц 2 мл №1
ИНФУЗИЯ ЧП
682,89
Економія при броні: -29,17 грн
653,72 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 1-Г
334.9 км
Метоксифлуран cum UMEROX® inhal розчин для інгаляцій шприц 2 мл №1
ИНФУЗИЯ ЧП
496,21 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
342.0 км
Метоксифлуран cum UMEROX® inhal розчин для інгаляцій шприц 2 мл №1
ИНФУЗИЯ ЧП
697,73
Економія при броні: -44,01 грн
653,72 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Бобровиця, вул. Озерянський Шлях, 1
354.6 км
Метоксифлуран cum UMEROX® inhal розчин для інгаляцій шприц 2 мл №1
ИНФУЗИЯ ЧП
478,31
Економія при броні: -110,41 грн
367,90 грн
Фармсвіт здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Корюківка, вул. Шевченка Тараса, 101
343.4 км
Метоксифлуран cum UMEROX® inhal розчин для інгаляцій шприц 2 мл №1
ИНФУЗИЯ ЧП
Світ здоров'я зжс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 168-Б
386.5 км
Метоксифлуран cum UMEROX® inhal розчин для інгаляцій шприц 2 мл №1
ИНФУЗИЯ ЧП
М.т.к.
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, вул. Пирогова, 46
567.8 км
Метоксифлуран cum UMEROX® inhal розчин для інгаляцій шприц 2 мл №1
ИНФУЗИЯ ЧП
М.т.к.
Відчинено
Цілодобово
Кам'янець-Подільський, вул. Мазепи Івана, 31
714.4 км
Метоксифлуран cum UMEROX® inhal розчин для інгаляцій шприц 2 мл №1
ИНФУЗИЯ ЧП
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