Метоксифлуран cum UMEROX inhal (Metoxyfluranum cum UMEROX inhal)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
7.9 км
Метоксифлуран cum UMEROX® inhal розчин для інгаляцій шприц 2 мл №1
ИНФУЗИЯ ЧП
611,00
Економія при броні: -77,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Запоріжжя, вул. Щаслива, 3
8.8 км
Метоксифлуран cum UMEROX® inhal розчин для інгаляцій шприц 2 мл №1
ИНФУЗИЯ ЧП
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 20-А
127.4 км
Метоксифлуран cum UMEROX® inhal розчин для інгаляцій шприц 2 мл №1
ИНФУЗИЯ ЧП
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Кривий Ріг, вул. Різниченка Олексія, 66-А
129.6 км
Метоксифлуран cum UMEROX® inhal розчин для інгаляцій шприц 2 мл №1
ИНФУЗИЯ ЧП
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
132.6 км
Метоксифлуран cum UMEROX® inhal розчин для інгаляцій шприц 2 мл №1
ИНФУЗИЯ ЧП
689,98
Економія при броні: -36,26 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
136.3 км
Метоксифлуран cum UMEROX® inhal розчин для інгаляцій шприц 2 мл №1
ИНФУЗИЯ ЧП
678,62
Економія при броні: -24,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Жовті Води, вул. Героїв Чорнобиля, 37/11
136.4 км
Метоксифлуран cum UMEROX® inhal розчин для інгаляцій шприц 2 мл №1
ИНФУЗИЯ ЧП
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 7 хв
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
151.3 км
Метоксифлуран cum UMEROX® inhal розчин для інгаляцій шприц 2 мл №1
ИНФУЗИЯ ЧП
682,10
Економія при броні: -28,38 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 7 хв
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 1-Г
229.1 км
Метоксифлуран cum UMEROX® inhal розчин для інгаляцій шприц 2 мл №1
ИНФУЗИЯ ЧП
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Бобровиця, вул. Озерянський Шлях, 1
421.9 км
Метоксифлуран cum UMEROX® inhal розчин для інгаляцій шприц 2 мл №1
ИНФУЗИЯ ЧП
478,31
Економія при броні: -110,41 грн
Світ здоров'я зжс
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 168-Б
493.0 км
Метоксифлуран cum UMEROX® inhal розчин для інгаляцій шприц 2 мл №1
ИНФУЗИЯ ЧП
М.т.к.
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Вінниця, вул. Пирогова, 46
517.5 км
Метоксифлуран cum UMEROX® inhal розчин для інгаляцій шприц 2 мл №1
ИНФУЗИЯ ЧП
М.т.к.
Кам'янець-Подільський, вул. Мазепи Івана, 31
641.7 км
Метоксифлуран cum UMEROX® inhal розчин для інгаляцій шприц 2 мл №1
ИНФУЗИЯ ЧП