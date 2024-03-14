фармакодинаміка. Метоксифлуран являє собою 2,2-дихлоро-1,1-дифторо-1-метоксиетан.

Пари метоксифлурану забезпечують знеболення при вдиханні в низьких концентраціях. Після застосування метоксифлурану може виникати сонливість. Під час застосування метоксифлурану серцевий ритм зазвичай регулярний. Після застосування метоксифлурану чутливість міокарду до адреналіну збільшується лише мінімально. На поверхневому рівні анестезії можливе деяке зниження АТ. Це може супроводжуватися брадикардією. Спостережувана артеріальна гіпотензія супроводжується зниженням скорочувальної сили серця і зменшенням серцевого викиду.

Фармакокінетика. Розподіл. Метоксифлуран більш значною мірою підлягає метаболізму, ніж інші галогеновані метилові ефіри, і має більшу схильність до дифузії в жирові тканини. Отже, метоксифлуран повільно вивільняється з цього депо і стає доступним для біотрансформації протягом багатьох днів.

Метаболізм. В організмі людини відбувається біотрансформація метоксифлурану. Близько 50–70% поглиненої дози метаболізується до вільного фтору, щавлевої кислоти, дифторметоксіоцтової кислоти та дихлороцтової кислоти. Як вільний фтор, так і щавлева кислота можуть спричинити пошкодження нирок у великих дозах, однак дозозалежна нефротоксичність, яка спостерігається при застосуванні клінічних доз, очевидно, пов’язана з комбінацією вільного фториду та дихлороцтової кислоти.

Виведення. Приблизно 20% поглиненого метоксифлурану виводиться з видихуваним повітрям, тоді як на сечову екскрецію органічного фтору, фториду та щавлевої кислоти припадає приблизно 30% виведення поглиненого метоксифлурану. Результати досліджень вказують на те, що вищі пікові рівні фтору в крові досягаються раніше у людей з ожирінням, а також у пацієнтів літнього віку.