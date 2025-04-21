Метоксифлуран cum UMEROX inhal (Metoxyfluranum cum UMEROX inhal)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Вінниця
М.т.к.
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Вінниця, вул. Пирогова, 46
3.3 км
Метоксифлуран cum UMEROX® inhal розчин для інгаляцій шприц 2 мл №1
ИНФУЗИЯ ЧП
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Бобровиця, вул. Озерянський Шлях, 1
265.5 км
Метоксифлуран cum UMEROX® inhal розчин для інгаляцій шприц 2 мл №1
ИНФУЗИЯ ЧП
478,31
Економія при броні: -110,41 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 1-Г
285.5 км
Метоксифлуран cum UMEROX® inhal розчин для інгаляцій шприц 2 мл №1
ИНФУЗИЯ ЧП
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Жовті Води, вул. Героїв Чорнобиля, 37/11
378.8 км
Метоксифлуран cum UMEROX® inhal розчин для інгаляцій шприц 2 мл №1
ИНФУЗИЯ ЧП
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
384.9 км
Метоксифлуран cum UMEROX® inhal розчин для інгаляцій шприц 2 мл №1
ИНФУЗИЯ ЧП
683,54
Економія при броні: -29,82 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
386.1 км
Метоксифлуран cum UMEROX® inhal розчин для інгаляцій шприц 2 мл №1
ИНФУЗИЯ ЧП
678,68
Економія при броні: -24,96 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
389.2 км
Метоксифлуран cum UMEROX® inhal розчин для інгаляцій шприц 2 мл №1
ИНФУЗИЯ ЧП
679,21
Економія при броні: -25,49 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 20-А
389.8 км
Метоксифлуран cum UMEROX® inhal розчин для інгаляцій шприц 2 мл №1
ИНФУЗИЯ ЧП
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Різниченка Олексія, 66-А
389.9 км
Метоксифлуран cum UMEROX® inhal розчин для інгаляцій шприц 2 мл №1
ИНФУЗИЯ ЧП
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 3
505.8 км
Метоксифлуран cum UMEROX® inhal розчин для інгаляцій шприц 2 мл №1
ИНФУЗИЯ ЧП
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
506.8 км
Метоксифлуран cum UMEROX® inhal розчин для інгаляцій шприц 2 мл №1
ИНФУЗИЯ ЧП
611,00
Економія при броні: -77,00 грн
М.т.к.
Кам'янець-Подільський, вул. Мазепи Івана, 31
152.4 км
Метоксифлуран cum UMEROX® inhal розчин для інгаляцій шприц 2 мл №1
ИНФУЗИЯ ЧП
Світ здоров'я зжс
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 168-Б
322.7 км
Метоксифлуран cum UMEROX® inhal розчин для інгаляцій шприц 2 мл №1
ИНФУЗИЯ ЧП
Фармсвіт здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Корюківка, вул. Шевченка Тараса, 101
387.3 км
Метоксифлуран cum UMEROX® inhal розчин для інгаляцій шприц 2 мл №1
ИНФУЗИЯ ЧП