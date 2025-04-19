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Метоксифлуран cum UMEROX inhal (Metoxyfluranum cum UMEROX inhal)
Метоксифлуран cum UMEROX inhal (Metoxyfluranum cum UMEROX inhal)
Одеса
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
229.6 км
Метоксифлуран cum UMEROX® inhal розчин для інгаляцій шприц 2 мл №1
ИНФУЗИЯ ЧП
688,21
Економія при броні:
-34,49 грн
653,72
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 1-Г
252.5 км
Метоксифлуран cum UMEROX® inhal розчин для інгаляцій шприц 2 мл №1
ИНФУЗИЯ ЧП
496,21
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
255.3 км
Метоксифлуран cum UMEROX® inhal розчин для інгаляцій шприц 2 мл №1
ИНФУЗИЯ ЧП
693,73
Економія при броні:
-40,01 грн
653,72
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
257.9 км
Метоксифлуран cum UMEROX® inhal розчин для інгаляцій шприц 2 мл №1
ИНФУЗИЯ ЧП
678,16
Економія при броні:
-24,44 грн
653,72
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
258.5 км
Метоксифлуран cum UMEROX® inhal розчин для інгаляцій шприц 2 мл №1
ИНФУЗИЯ ЧП
698,33
Економія при броні:
-44,61 грн
653,72
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Різниченка Олексія, 66-А
264.9 км
Метоксифлуран cum UMEROX® inhal розчин для інгаляцій шприц 2 мл №1
ИНФУЗИЯ ЧП
541,38
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 20-А
272.2 км
Метоксифлуран cum UMEROX® inhal розчин для інгаляцій шприц 2 мл №1
ИНФУЗИЯ ЧП
541,38
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Жовті Води, вул. Героїв Чорнобиля, 37/11
294.8 км
Метоксифлуран cum UMEROX® inhal розчин для інгаляцій шприц 2 мл №1
ИНФУЗИЯ ЧП
541,38
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 3
364.6 км
Метоксифлуран cum UMEROX® inhal розчин для інгаляцій шприц 2 мл №1
ИНФУЗИЯ ЧП
305,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
366.2 км
Метоксифлуран cum UMEROX® inhal розчин для інгаляцій шприц 2 мл №1
ИНФУЗИЯ ЧП
611,00
Економія при броні:
-72,00 грн
539,00
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бобровиця, вул. Озерянський Шлях, 1
475.4 км
Метоксифлуран cum UMEROX® inhal розчин для інгаляцій шприц 2 мл №1
ИНФУЗИЯ ЧП
478,31
Економія при броні:
-110,41 грн
367,90
грн
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М.т.к.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Пирогова, 46
347.8 км
Метоксифлуран cum UMEROX® inhal розчин для інгаляцій шприц 2 мл №1
ИНФУЗИЯ ЧП
М.т.к.
Відчинено
Цілодобово
Кам'янець-Подільський, вул. Мазепи Івана, 31
393.0 км
Метоксифлуран cum UMEROX® inhal розчин для інгаляцій шприц 2 мл №1
ИНФУЗИЯ ЧП
Світ здоров'я зжс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 168-Б
561.4 км
Метоксифлуран cum UMEROX® inhal розчин для інгаляцій шприц 2 мл №1
ИНФУЗИЯ ЧП
Фармсвіт здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Корюківка, вул. Шевченка Тараса, 101
598.9 км
Метоксифлуран cum UMEROX® inhal розчин для інгаляцій шприц 2 мл №1
ИНФУЗИЯ ЧП
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