Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування різних групДієтичні добавки для нормалізації функції зоруВіжн плюс (Vision plus) Віжн плюс (Vision plus) (566216) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 761,20 грн Без рецепта 60 шт від 761,20 грн В наявності в 138 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Солгар Вітамін енд Херб Форма випуску Капсули Кількість штук в упаковці 60 шт. Дієтичні добавки 15.1. Дієтичні добавки для нормалізації функції зору