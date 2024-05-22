Все аптеки Украины
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування різних групДієтичні добавки для нормалізації функції зоруВіжн плюс (Vision plus)

Віжн плюс (Vision plus) (566216) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
  • Ціни
  • Карта
Віжн плюс (Vision plus)
Ціна в місті Київ
від 761,20 грн
Без рецепта
60 шт від 761,20 грн
В наявності в 138 аптеках
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Форма випуску
Капсули
Кількість штук в упаковці
60 шт.
Дієтичні добавки
15.1. Дієтичні добавки для нормалізації функції зору