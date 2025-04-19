Київ
Віжн плюс (Vision plus)

Віжн плюс (Vision plus)

Дніпро (адресу не вказано)
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Доступно в 24 аптеках у Дніпро
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 99-А
3.9 км
Віжн Плюс капсули флакон №60
Солгар Вітамін енд Херб
1181,40 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 2-Б
4.4 км
Віжн Плюс капсули флакон №60
Солгар Вітамін енд Херб
1054,40 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Парусний, 16-Б
4.4 км
Віжн Плюс капсули флакон №60
Солгар Вітамін енд Херб
1165,40 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
5.1 км
Віжн Плюс капсули флакон №60
Солгар Вітамін енд Херб
1174,40 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 72-А
5.6 км
Віжн Плюс капсули флакон №60
Солгар Вітамін енд Херб
1091,50 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 60-Б
6.0 км
Віжн Плюс капсули флакон №60
Солгар Вітамін енд Херб
1181,30 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 67
6.1 км
Віжн Плюс капсули флакон №60
Солгар Вітамін енд Херб
1094,40 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Зоряний, 1-А
6.1 км
Віжн Плюс капсули флакон №60
Солгар Вітамін енд Херб
1044,55 грн
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 15
6.4 км
Віжн Плюс капсули флакон №60
Солгар Вітамін енд Херб
1072,50 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
6.5 км
Віжн Плюс капсули флакон №60
Солгар Вітамін енд Херб
1051,92 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Кельнський, 1
6.6 км
Віжн Плюс капсули флакон №60
Солгар Вітамін енд Херб
1276,70 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
6.7 км
Віжн Плюс капсули флакон №60
Солгар Вітамін енд Херб
1168,90 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
6.7 км
Віжн Плюс капсули флакон №60
Солгар Вітамін енд Херб
1198,40 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 34-Б
7.0 км
Віжн Плюс капсули флакон №60
Солгар Вітамін енд Херб
1005,40 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Кюрі Марії, 5
7.2 км
Віжн Плюс капсули флакон №60
Солгар Вітамін енд Херб
1095,30 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 20
7.5 км
Віжн Плюс капсули флакон №60
Солгар Вітамін енд Херб
1004,40 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 42-Ш
8.3 км
Віжн Плюс капсули флакон №60
Солгар Вітамін енд Херб
1294,70 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 2
8.7 км
Віжн Плюс капсули флакон №60
Солгар Вітамін енд Херб
1064,00 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 11-Б
8.9 км
Віжн Плюс капсули флакон №60
Солгар Вітамін енд Херб
1060,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Паршина, 14
9.0 км
Віжн Плюс капсули флакон №60
Солгар Вітамін енд Херб
1051,82 грн
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