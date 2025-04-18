Харків (адресу не вказано)
Доступно в 48 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Віжн Плюс капсули флакон №60
Солгар Вітамін енд Херб
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Віжн Плюс капсули флакон №60
Солгар Вітамін енд Херб
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Віжн Плюс капсули флакон №60
Солгар Вітамін енд Херб
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Віжн Плюс капсули флакон №60
Солгар Вітамін енд Херб
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Віжн Плюс капсули флакон №60
Солгар Вітамін енд Херб
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Віжн Плюс капсули флакон №60
Солгар Вітамін енд Херб
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
1.3 км
Віжн Плюс капсули флакон №60
Солгар Вітамін енд Херб
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Віжн Плюс капсули флакон №60
Солгар Вітамін енд Херб
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Віжн Плюс капсули флакон №60
Солгар Вітамін енд Херб
1256,70
Економія при броні: -64,69 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
2.0 км
Віжн Плюс капсули флакон №60
Солгар Вітамін енд Херб
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Віжн Плюс капсули флакон №60
Солгар Вітамін енд Херб
1221,39
Економія при броні: -50,37 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
Віжн Плюс капсули флакон №60
Солгар Вітамін енд Херб
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 124-А
3.4 км
Віжн Плюс капсули флакон №60
Солгар Вітамін енд Херб
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
3.6 км
Віжн Плюс капсули флакон №60
Солгар Вітамін енд Херб
1237,86
Економія при броні: -66,84 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
4.3 км
Віжн Плюс капсули флакон №60
Солгар Вітамін енд Херб
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 27
4.4 км
Віжн Плюс капсули флакон №60
Солгар Вітамін енд Херб
1232,92
Економія при броні: -61,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.5 км
Віжн Плюс капсули флакон №60
Солгар Вітамін енд Херб
1248,10
Економія при броні: -77,08 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.6 км
Віжн Плюс капсули флакон №60
Солгар Вітамін енд Херб
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
4.8 км
Віжн Плюс капсули флакон №60
Солгар Вітамін енд Херб
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
Віжн Плюс капсули флакон №60
Солгар Вітамін енд Херб
1240,57
Економія при броні: -69,55 грн