Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках у Чернігів
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Віжн Плюс капсули флакон №60
Солгар Вітамін енд Херб
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Віжн Плюс капсули флакон №60
Солгар Вітамін енд Херб
1224,56
Економія при броні: -53,54 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
Віжн Плюс капсули флакон №60
Солгар Вітамін енд Херб
1268,68
Економія при броні: -76,67 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
Віжн Плюс капсули флакон №60
Солгар Вітамін енд Херб
1273,83
Економія при броні: -81,82 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
1.7 км
Віжн Плюс капсули флакон №60
Солгар Вітамін енд Херб
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, 1-В
2.3 км
Віжн Плюс капсули флакон №60
Солгар Вітамін енд Херб
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Городня, вул. Чернігівська, 4
48.5 км
Віжн Плюс капсули флакон №60
Солгар Вітамін енд Херб
1247,28
Економія при броні: -76,26 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 3-А/1
64.9 км
Віжн Плюс капсули флакон №60
Солгар Вітамін енд Херб
1212,91
Економія при броні: -41,89 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ніжин, пл. Заньковецької Марії, 4
65.0 км
Віжн Плюс капсули флакон №60
Солгар Вітамін енд Херб
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бахмач, вул. Соборності, 60-А
112.2 км
Віжн Плюс капсули флакон №60
Солгар Вітамін енд Херб
1129,80
Економія при броні: -99,30 грн
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Київська, 316
113.4 км
Віжн Плюс капсули флакон №60
Солгар Вітамін енд Херб
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Київська, 243
114.7 км
Віжн Плюс капсули флакон №60
Солгар Вітамін енд Херб
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишгород, просп. Шевченка Тараса, 2-Г
116.3 км
Віжн Плюс капсули флакон №60
Солгар Вітамін енд Херб
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 93-А
117.2 км
Віжн Плюс капсули флакон №60
Солгар Вітамін енд Херб
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 89-Б
117.7 км
Віжн Плюс капсули флакон №60
Солгар Вітамін енд Херб
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 60/10
117.9 км
Віжн Плюс капсули флакон №60
Солгар Вітамін енд Херб
1248,81
Економія при броні: -77,79 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 80
118.1 км
Віжн Плюс капсули флакон №60
Солгар Вітамін енд Херб
1243,28
Економія при броні: -72,26 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лісківська, 12/1
118.4 км
Віжн Плюс капсули флакон №60
Солгар Вітамін енд Херб
1234,69
Економія при броні: -63,67 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 75/2
118.7 км
Віжн Плюс капсули флакон №60
Солгар Вітамін енд Херб
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 60
118.7 км
Віжн Плюс капсули флакон №60
Солгар Вітамін енд Херб
1244,84
Економія при броні: -52,83 грн