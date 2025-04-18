Київ (адресу не вказано)
Доступно в 157 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Віжн Плюс капсули флакон №60
Солгар Вітамін енд Херб
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Віжн Плюс капсули флакон №60
Солгар Вітамін енд Херб
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Віжн Плюс капсули флакон №60
Солгар Вітамін енд Херб
1140,00
Економія при броні: -109,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Віжн Плюс капсули флакон №60
Солгар Вітамін енд Херб
1237,51
Економія при броні: -66,49 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Віжн Плюс капсули флакон №60
Солгар Вітамін енд Херб
1130,80
Економія при броні: -85,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Віжн Плюс капсули флакон №60
Солгар Вітамін енд Херб
1249,03
Економія при броні: -57,02 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Віжн Плюс капсули флакон №60
Солгар Вітамін енд Херб
1238,25
Економія при броні: -46,24 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Віжн Плюс капсули флакон №60
Солгар Вітамін енд Херб
1246,34
Економія при броні: -75,32 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Толстого Льва / Саксаганського, 20/109
2.0 км
Віжн Плюс капсули флакон №60
Солгар Вітамін енд Херб
1130,80
Економія при броні: -85,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
2.1 км
Віжн Плюс капсули флакон №60
Солгар Вітамін енд Херб
1229,15
Економія при броні: -58,13 грн
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 72-А
2.1 км
Віжн Плюс капсули флакон №60
Солгар Вітамін енд Херб
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А
2.1 км
Віжн Плюс капсули флакон №60
Солгар Вітамін енд Херб
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Жилянська, 69/71
2.2 км
Віжн Плюс капсули флакон №60
Солгар Вітамін енд Херб
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
2.2 км
Віжн Плюс капсули флакон №60
Солгар Вітамін енд Херб
923,73
Економія при броні: -61,77 грн
Аптека гормональних препаратів
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 9
2.3 км
Віжн Плюс капсули флакон №60
Солгар Вітамін енд Херб
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
2.3 км
Віжн Плюс капсули флакон №60
Солгар Вітамін енд Херб
1249,40
Економія при броні: -78,38 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
2.6 км
Віжн Плюс капсули флакон №60
Солгар Вітамін енд Херб
1123,80
Економія при броні: -58,25 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
2.6 км
Віжн Плюс капсули флакон №60
Солгар Вітамін енд Херб
1246,10
Економія при броні: -75,08 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.6 км
Віжн Плюс капсули флакон №60
Солгар Вітамін енд Херб
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Золотоустівська, 55
2.7 км
Віжн Плюс капсули флакон №60
Солгар Вітамін енд Херб
1141,05
Економія при броні: -52,62 грн