Київ
Про товар
Ціни
Засоби для інтимної гігієни, лубриканти
Гель-змазка Лекс (Gel lubricant Lex)
4 препарати
Знайти все в аптеках
Сортування:
По популярності
Фільтр
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry
30 мл з ароматом полуниці №1
ЛекоПро
від
79,73
грн
в 544 аптеках
Знайти в аптеках
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry
100 мл з ароматом полуниці №1
ЛекоПро
від
180,00
грн
в 518 аптеках
Знайти в аптеках
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong
100 мл з екстрактом алое вера №1
ЛекоПро
від
188,93
грн
в 479 аптеках
Знайти в аптеках
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong
30 мл з екстрактом алое вера №1
ЛекоПро
від
85,00
грн
в 322 аптеках
Знайти в аптеках
Пакування
30 мл
100 мл
Ціни в
Київ
від
79,73
грн
Знайти все в аптеках
Характеристики
Виробник
ЛекоПро
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
30 мл
Косметичні засоби
4.3. Засоби для інтимної гігієни, лубриканти
Реєстрація
12.2-18-1/25145 від 04.11.2020
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню