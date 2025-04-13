Засоби для інтимної гігієни, лубриканти

Гель-змазка Лекс (Gel lubricant Lex)

4 препаратиЗнайти все в аптеках
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Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry
30 мл з ароматом полуниці №1
ЛекоПро
від 79,73 грн
в 544 аптеках
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Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry
100 мл з ароматом полуниці №1
ЛекоПро
від 180,00 грн
в 518 аптеках
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Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong
100 мл з екстрактом алое вера №1
ЛекоПро
від 188,93 грн
в 479 аптеках
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Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong
30 мл з екстрактом алое вера №1
ЛекоПро
від 85,00 грн
в 322 аптеках
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Ціни в Київ
від 79,73 грн
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Характеристики
Виробник
ЛекоПро
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
30 мл
Косметичні засоби
Реєстрація
12.2-18-1/25145 від 04.11.2020