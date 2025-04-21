Київ
Гель-змазка Лекс (Gel lubricant Lex)

Гель-змазка Лекс (Gel lubricant Lex)

Вінниця (адресу не вказано)
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Доступно в 61 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 30 мл №1
ЛекоПро
119,96
Економія при броні: -6,53 грн
113,43 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 30 мл №1
ЛекоПро
119,96
Економія при броні: -6,53 грн
113,43 грн
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 100 мл №1
ЛекоПро
189,00 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 100 мл №1
ЛекоПро
189,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 30 мл №1
ЛекоПро
97,55 грн
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 100 мл №1
ЛекоПро
220,32 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 100 мл №1
ЛекоПро
283,43 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 30 мл №1
ЛекоПро
119,72
Економія при броні: -6,29 грн
113,43 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 30 мл №1
ЛекоПро
119,72
Економія при броні: -6,29 грн
113,43 грн
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 100 мл №1
ЛекоПро
228,07 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 100 мл №1
ЛекоПро
228,07 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 30 мл №1
ЛекоПро
94,69 грн
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 30 мл №1
ЛекоПро
109,06 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 100 мл №1
ЛекоПро
269,21 грн
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 100 мл №1
ЛекоПро
271,33 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 30 мл №1
ЛекоПро
100,00 грн
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 100 мл №1
ЛекоПро
266,50 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 100 мл №1
ЛекоПро
266,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 30 мл №1
ЛекоПро
118,58
Економія при броні: -5,15 грн
113,43 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 30 мл №1
ЛекоПро
118,58
Економія при броні: -5,15 грн
113,43 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 100 мл №1
ЛекоПро
189,00 грн
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 100 мл №1
ЛекоПро
228,07 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 30 мл №1
ЛекоПро
88,11 грн
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 30 мл №1
ЛекоПро
109,03 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 100 мл №1
ЛекоПро
210,85 грн
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 100 мл №1
ЛекоПро
210,91 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 30 мл №1
ЛекоПро
117,98
Економія при броні: -4,55 грн
113,43 грн
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 30 мл №1
ЛекоПро
117,98
Економія при броні: -4,55 грн
113,43 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 100 мл №1
ЛекоПро
189,00 грн
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 100 мл №1
ЛекоПро
313,57
Економія при броні: -12,08 грн
301,49 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 30 мл №1
ЛекоПро
100,00 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 100 мл №1
ЛекоПро
242,40 грн
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 100 мл №1
ЛекоПро
266,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 30 мл №1
ЛекоПро
119,49
Економія при броні: -6,06 грн
113,43 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 30 мл №1
ЛекоПро
119,49
Економія при броні: -6,06 грн
113,43 грн
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 100 мл №1
ЛекоПро
254,52 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 100 мл №1
ЛекоПро
317,60
Економія при броні: -16,11 грн
301,49 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 30 мл №1
ЛекоПро
118,88
Економія при броні: -5,45 грн
113,43 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 30 мл №1
ЛекоПро
118,88
Економія при броні: -5,45 грн
113,43 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 100 мл №1
ЛекоПро
189,00 грн
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 100 мл №1
ЛекоПро
189,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 30 мл №1
ЛекоПро
119,05
Економія при броні: -5,62 грн
113,43 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 30 мл №1
ЛекоПро
119,05
Економія при броні: -5,62 грн
113,43 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 100 мл №1
ЛекоПро
228,07 грн
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 100 мл №1
ЛекоПро
228,07 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 30 мл №1
ЛекоПро
121,16
Економія при броні: -7,73 грн
113,43 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 30 мл №1
ЛекоПро
121,16
Економія при броні: -7,73 грн
113,43 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 100 мл №1
ЛекоПро
198,46 грн
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 100 мл №1
ЛекоПро
228,07 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 30 мл №1
ЛекоПро
100,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 30 мл №1
ЛекоПро
121,64
Економія при броні: -8,21 грн
113,43 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 30 мл №1
ЛекоПро
121,64
Економія при броні: -8,21 грн
113,43 грн
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 100 мл №1
ЛекоПро
228,07 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 100 мл №1
ЛекоПро
228,07 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Вінниця, пл. Привокзальна, -
1.1 км
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 30 мл №1
ЛекоПро
104,90 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 30 мл №1
ЛекоПро
104,90 грн
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 100 мл №1
ЛекоПро
278,80 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 100 мл №1
ЛекоПро
278,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.1 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 30 мл №1
ЛекоПро
86,71 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 100 мл №1
ЛекоПро
216,64 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Вінниця, вул. Станція Вінниця, 19
1.2 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 30 мл №1
ЛекоПро
107,09 грн
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 30 мл №1
ЛекоПро
107,12 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 100 мл №1
ЛекоПро
295,68 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Вінниця, вул. Соборна, 35
1.6 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 30 мл №1
ЛекоПро
119,89
Економія при броні: -6,46 грн
113,43 грн
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 30 мл №1
ЛекоПро
119,89
Економія при броні: -6,46 грн
113,43 грн
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 100 мл №1
ЛекоПро
189,00 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 100 мл №1
ЛекоПро
228,07 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Вінниця, вул. Шимка Максима, 7-А
1.6 км
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 30 мл №1
ЛекоПро
85,00 грн
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 100 мл №1
ЛекоПро
220,00 грн
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