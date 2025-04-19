Гель-змазка Лекс (Gel lubricant Lex)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 170 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 30 мл №1
ЛекоПро
118,83
Економія при броні: -5,40 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 30 мл №1
ЛекоПро
118,83
Економія при броні: -5,40 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 100 мл №1
ЛекоПро
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 100 мл №1
ЛекоПро
315,85
Економія при броні: -14,36 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 30 мл №1
ЛекоПро
120,95
Економія при броні: -7,52 грн
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 30 мл №1
ЛекоПро
120,95
Економія при броні: -7,52 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 30 мл №1
ЛекоПро
120,90
Економія при броні: -7,47 грн
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 30 мл №1
ЛекоПро
120,90
Економія при броні: -7,47 грн
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 100 мл №1
ЛекоПро
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 100 мл №1
ЛекоПро
321,33
Економія при броні: -19,84 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 30 мл №1
ЛекоПро
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 30 мл №1
ЛекоПро
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 100 мл №1
ЛекоПро
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 100 мл №1
ЛекоПро
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 30 мл №1
ЛекоПро
121,75
Економія при броні: -8,32 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 30 мл №1
ЛекоПро
121,75
Економія при броні: -8,32 грн
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 100 мл №1
ЛекоПро
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 100 мл №1
ЛекоПро
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 30 мл №1
ЛекоПро
120,40
Економія при броні: -6,97 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 30 мл №1
ЛекоПро
120,40
Економія при броні: -6,97 грн
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 100 мл №1
ЛекоПро
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 100 мл №1
ЛекоПро
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 30 мл №1
ЛекоПро
120,08
Економія при броні: -6,65 грн
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 30 мл №1
ЛекоПро
120,08
Економія при броні: -6,65 грн
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 100 мл №1
ЛекоПро
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 100 мл №1
ЛекоПро
319,15
Економія при броні: -17,66 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 30 мл №1
ЛекоПро
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 30 мл №1
ЛекоПро
120,51
Економія при броні: -7,08 грн
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 30 мл №1
ЛекоПро
120,51
Економія при броні: -7,08 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 100 мл №1
ЛекоПро
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 100 мл №1
ЛекоПро
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 30 мл №1
ЛекоПро
119,91
Економія при броні: -6,48 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 30 мл №1
ЛекоПро
120,02
Економія при броні: -6,59 грн
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 30 мл №1
ЛекоПро
120,02
Економія при броні: -6,59 грн
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 100 мл №1
ЛекоПро
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 100 мл №1
ЛекоПро
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 30 мл №1
ЛекоПро
121,83
Економія при броні: -8,40 грн
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 30 мл №1
ЛекоПро
121,83
Економія при броні: -8,40 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 100 мл №1
ЛекоПро
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 100 мл №1
ЛекоПро
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 30 мл №1
ЛекоПро
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 100 мл №1
ЛекоПро
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 100 мл №1
ЛекоПро
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 30 мл №1
ЛекоПро
117,51
Економія при броні: -4,08 грн
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 30 мл №1
ЛекоПро
117,51
Економія при броні: -4,08 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 100 мл №1
ЛекоПро
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 100 мл №1
ЛекоПро
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 30 мл №1
ЛекоПро
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 30 мл №1
ЛекоПро
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 100 мл №1
ЛекоПро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 30 мл №1
ЛекоПро
118,20
Економія при броні: -4,77 грн
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 100 мл №1
ЛекоПро
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 30 мл №1
ЛекоПро
119,42
Економія при броні: -5,99 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 30 мл №1
ЛекоПро
119,42
Економія при броні: -5,99 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 100 мл №1
ЛекоПро
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 100 мл №1
ЛекоПро
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
3.7 км
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 30 мл №1
ЛекоПро
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 30 мл №1
ЛекоПро
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 100 мл №1
ЛекоПро
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 30 мл №1
ЛекоПро
119,27
Економія при броні: -5,84 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 30 мл №1
ЛекоПро
124,39
Економія при броні: -6,08 грн
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 100 мл №1
ЛекоПро
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 100 мл №1
ЛекоПро
317,00
Економія при броні: -15,51 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
3.8 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 30 мл №1
ЛекоПро
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 30 мл №1
ЛекоПро
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 100 мл №1
ЛекоПро
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 100 мл №1
ЛекоПро