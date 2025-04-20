Гель-змазка Лекс (Gel lubricant Lex)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 163 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 30 мл №1
ЛекоПро
120,00
Економія при броні: -17,00 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 30 мл №1
ЛекоПро
120,00
Економія при броні: -17,00 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 100 мл №1
ЛекоПро
298,00
Економія при броні: -40,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 30 мл №1
ЛекоПро
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 100 мл №1
ЛекоПро
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 100 мл №1
ЛекоПро
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 30 мл №1
ЛекоПро
121,55
Економія при броні: -8,12 грн
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 30 мл №1
ЛекоПро
121,55
Економія при броні: -8,12 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 100 мл №1
ЛекоПро
323,06
Економія при броні: -21,57 грн
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 100 мл №1
ЛекоПро
323,06
Економія при броні: -21,57 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 30 мл №1
ЛекоПро
109,14
Економія при броні: -6,75 грн
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 30 мл №1
ЛекоПро
120,91
Економія при броні: -7,48 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 100 мл №1
ЛекоПро
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 100 мл №1
ЛекоПро
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 30 мл №1
ЛекоПро
116,00
Економія при броні: -16,00 грн
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 30 мл №1
ЛекоПро
116,00
Економія при броні: -16,00 грн
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 100 мл №1
ЛекоПро
286,00
Економія при броні: -35,00 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 100 мл №1
ЛекоПро
286,00
Економія при броні: -30,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 30 мл №1
ЛекоПро
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 30 мл №1
ЛекоПро
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 100 мл №1
ЛекоПро
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 30 мл №1
ЛекоПро
112,00
Економія при броні: -9,00 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 30 мл №1
ЛекоПро
112,00
Економія при броні: -9,00 грн
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 100 мл №1
ЛекоПро
286,00
Економія при броні: -37,00 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 100 мл №1
ЛекоПро
286,00
Економія при броні: -28,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 30 мл №1
ЛекоПро
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 30 мл №1
ЛекоПро
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 100 мл №1
ЛекоПро
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 100 мл №1
ЛекоПро
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 30 мл №1
ЛекоПро
118,95
Економія при броні: -5,52 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 30 мл №1
ЛекоПро
118,95
Економія при броні: -5,52 грн
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 100 мл №1
ЛекоПро
316,15
Економія при броні: -14,66 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 100 мл №1
ЛекоПро
316,15
Економія при броні: -14,66 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 30 мл №1
ЛекоПро
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 100 мл №1
ЛекоПро
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 100 мл №1
ЛекоПро
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 30 мл №1
ЛекоПро
118,04
Економія при броні: -4,61 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 30 мл №1
ЛекоПро
118,04
Економія при броні: -4,61 грн
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 100 мл №1
ЛекоПро
232,97
Економія при броні: -9,09 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 100 мл №1
ЛекоПро
313,73
Економія при броні: -12,24 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 30 мл №1
ЛекоПро
120,57
Економія при броні: -14,17 грн
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 30 мл №1
ЛекоПро
120,57
Економія при броні: -13,44 грн
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 100 мл №1
ЛекоПро
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 100 мл №1
ЛекоПро
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 30 мл №1
ЛекоПро
121,08
Економія при броні: -7,65 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 30 мл №1
ЛекоПро
121,08
Економія при броні: -7,65 грн
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 100 мл №1
ЛекоПро
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 100 мл №1
ЛекоПро
321,82
Економія при броні: -20,33 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 30 мл №1
ЛекоПро
117,59
Економія при броні: -11,19 грн
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 30 мл №1
ЛекоПро
117,59
Економія при броні: -10,46 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 100 мл №1
ЛекоПро
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 100 мл №1
ЛекоПро
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 30 мл №1
ЛекоПро
117,88
Економія при броні: -10,75 грн
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 30 мл №1
ЛекоПро
117,88
Економія при броні: -10,75 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 100 мл №1
ЛекоПро
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 100 мл №1
ЛекоПро
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 30 мл №1
ЛекоПро
121,49
Економія при броні: -15,09 грн
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 30 мл №1
ЛекоПро
121,49
Економія при броні: -12,44 грн
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 100 мл №1
ЛекоПро
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 100 мл №1
ЛекоПро
322,91
Економія при броні: -40,11 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 30 мл №1
ЛекоПро
112,00
Економія при броні: -9,00 грн
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 30 мл №1
ЛекоПро
112,00
Економія при броні: -9,00 грн
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 100 мл №1
ЛекоПро
286,00
Економія при броні: -37,00 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 100 мл №1
ЛекоПро
286,00
Економія при броні: -28,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 30 мл №1
ЛекоПро
119,23
Економія при броні: -5,80 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 30 мл №1
ЛекоПро
119,23
Економія при броні: -5,80 грн
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 100 мл №1
ЛекоПро
316,91
Економія при броні: -15,42 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 100 мл №1
ЛекоПро
316,91
Економія при броні: -15,42 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 12-В
3.1 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 30 мл №1
ЛекоПро
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 30 мл №1
ЛекоПро
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 100 мл №1
ЛекоПро
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 100 мл №1
ЛекоПро
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
3.1 км
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 30 мл №1
ЛекоПро
112,00
Економія при броні: -9,00 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 30 мл №1
ЛекоПро
112,00
Економія при броні: -9,00 грн
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 100 мл №1
ЛекоПро
286,00
Економія при броні: -37,00 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 100 мл №1
ЛекоПро
286,00
Економія при броні: -28,00 грн