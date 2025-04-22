Гель-змазка Лекс (Gel lubricant Lex)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 58 аптеках у Чернігів
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 30 мл №1
ЛекоПро
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 30 мл №1
ЛекоПро
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 30 мл №1
ЛекоПро
121,06
Економія при броні: -7,63 грн
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 30 мл №1
ЛекоПро
121,06
Економія при броні: -7,63 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 100 мл №1
ЛекоПро
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 100 мл №1
ЛекоПро
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 30 мл №1
ЛекоПро
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 30 мл №1
ЛекоПро
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 100 мл №1
ЛекоПро
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 100 мл №1
ЛекоПро
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 30 мл №1
ЛекоПро
121,41
Економія при броні: -7,98 грн
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 30 мл №1
ЛекоПро
121,41
Економія при броні: -7,98 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 100 мл №1
ЛекоПро
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 100 мл №1
ЛекоПро
322,70
Економія при броні: -21,21 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 30 мл №1
ЛекоПро
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 100 мл №1
ЛекоПро
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 100 мл №1
ЛекоПро
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 30 мл №1
ЛекоПро
119,69
Економія при броні: -6,26 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 30 мл №1
ЛекоПро
119,69
Економія при броні: -6,26 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 100 мл №1
ЛекоПро
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 100 мл №1
ЛекоПро
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 30 мл №1
ЛекоПро
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 30 мл №1
ЛекоПро
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 100 мл №1
ЛекоПро
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 30 мл №1
ЛекоПро
117,75
Економія при броні: -4,32 грн
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 30 мл №1
ЛекоПро
117,75
Економія при броні: -4,32 грн
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 100 мл №1
ЛекоПро
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 100 мл №1
ЛекоПро
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 30 мл №1
ЛекоПро
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 30 мл №1
ЛекоПро
120,66
Економія при броні: -7,23 грн
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 30 мл №1
ЛекоПро
120,66
Економія при броні: -7,23 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 100 мл №1
ЛекоПро
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 100 мл №1
ЛекоПро
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 30 мл №1
ЛекоПро
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 30 мл №1
ЛекоПро
118,62
Економія при броні: -5,19 грн
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 30 мл №1
ЛекоПро
118,62
Економія при броні: -5,19 грн
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 100 мл №1
ЛекоПро
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 100 мл №1
ЛекоПро
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 11
0.8 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 30 мл №1
ЛекоПро
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 100 мл №1
ЛекоПро
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 100 мл №1
ЛекоПро
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 30 мл №1
ЛекоПро
121,05
Економія при броні: -7,62 грн
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 30 мл №1
ЛекоПро
121,05
Економія при броні: -7,62 грн
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 100 мл №1
ЛекоПро
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 100 мл №1
ЛекоПро
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 30 мл №1
ЛекоПро
118,04
Економія при броні: -4,61 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 30 мл №1
ЛекоПро
118,04
Економія при броні: -4,61 грн
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 100 мл №1
ЛекоПро
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 100 мл №1
ЛекоПро
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 89
1.0 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 30 мл №1
ЛекоПро
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 100 мл №1
ЛекоПро
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 100 мл №1
ЛекоПро
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 30 мл №1
ЛекоПро
120,73
Економія при броні: -7,30 грн
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 30 мл №1
ЛекоПро
120,73
Економія при броні: -7,30 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 100 мл №1
ЛекоПро
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 100 мл №1
ЛекоПро
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 114
1.2 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 30 мл №1
ЛекоПро
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 100 мл №1
ЛекоПро
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Преображенська, 2
1.3 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 30 мл №1
ЛекоПро