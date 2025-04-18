Київ
Гель-змазка Лекс (Gel lubricant Lex)

Гель-змазка Лекс (Gel lubricant Lex)

Харків (адресу не вказано)
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Доступно в 351 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 30 мл №1
ЛекоПро
108,97 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 30 мл №1
ЛекоПро
109,49 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 100 мл №1
ЛекоПро
219,27 грн
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 100 мл №1
ЛекоПро
224,57 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 30 мл №1
ЛекоПро
86,43 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 30 мл №1
ЛекоПро
86,95 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 100 мл №1
ЛекоПро
220,75 грн
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 100 мл №1
ЛекоПро
224,87 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 30 мл №1
ЛекоПро
100,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 30 мл №1
ЛекоПро
117,96
Економія при броні: -4,53 грн
113,43 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 30 мл №1
ЛекоПро
117,96
Економія при броні: -4,53 грн
113,43 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 100 мл №1
ЛекоПро
189,00 грн
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 100 мл №1
ЛекоПро
198,46 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 30 мл №1
ЛекоПро
109,24 грн
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 30 мл №1
ЛекоПро
109,76 грн
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 100 мл №1
ЛекоПро
294,44 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 100 мл №1
ЛекоПро
296,80 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 30 мл №1
ЛекоПро
110,68 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 100 мл №1
ЛекоПро
230,54 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 30 мл №1
ЛекоПро
107,63 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 100 мл №1
ЛекоПро
223,55 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 30 мл №1
ЛекоПро
118,38
Економія при броні: -4,95 грн
113,43 грн
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 30 мл №1
ЛекоПро
118,38
Економія при броні: -4,95 грн
113,43 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 100 мл №1
ЛекоПро
189,00 грн
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 100 мл №1
ЛекоПро
228,07 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 30 мл №1
ЛекоПро
99,99 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 30 мл №1
ЛекоПро
100,03 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 100 мл №1
ЛекоПро
220,85 грн
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 100 мл №1
ЛекоПро
223,70 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 30 мл №1
ЛекоПро
87,67 грн
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 30 мл №1
ЛекоПро
109,47 грн
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 100 мл №1
ЛекоПро
219,42 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 100 мл №1
ЛекоПро
223,81 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 30 мл №1
ЛекоПро
86,82 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 30 мл №1
ЛекоПро
87,62 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 100 мл №1
ЛекоПро
286,49 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 30 мл №1
ЛекоПро
109,04 грн
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 30 мл №1
ЛекоПро
109,48 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 100 мл №1
ЛекоПро
285,58 грн
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 100 мл №1
ЛекоПро
286,70 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 30 мл №1
ЛекоПро
109,54 грн
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 100 мл №1
ЛекоПро
190,61 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 100 мл №1
ЛекоПро
285,48 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 30 мл №1
ЛекоПро
101,17 грн
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 30 мл №1
ЛекоПро
108,73 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 100 мл №1
ЛекоПро
229,19 грн
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 100 мл №1
ЛекоПро
264,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 30 мл №1
ЛекоПро
118,17
Економія при броні: -4,74 грн
113,43 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 30 мл №1
ЛекоПро
118,17
Економія при броні: -4,74 грн
113,43 грн
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 100 мл №1
ЛекоПро
198,46 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 100 мл №1
ЛекоПро
228,07 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 30 мл №1
ЛекоПро
83,84 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 30 мл №1
ЛекоПро
97,96 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 100 мл №1
ЛекоПро
219,83 грн
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 100 мл №1
ЛекоПро
286,40 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 30 мл №1
ЛекоПро
100,70 грн
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 30 мл №1
ЛекоПро
107,45 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 100 мл №1
ЛекоПро
263,96 грн
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 100 мл №1
ЛекоПро
265,12 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 30 мл №1
ЛекоПро
109,99 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 30 мл №1
ЛекоПро
110,61 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 100 мл №1
ЛекоПро
294,58 грн
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 100 мл №1
ЛекоПро
296,06 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 30 мл №1
ЛекоПро
87,25 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 30 мл №1
ЛекоПро
100,08 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 100 мл №1
ЛекоПро
229,19 грн
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 100 мл №1
ЛекоПро
230,56 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1
1.3 км
Інтимний гель-змазка регенеруючий Lex Super Strong 30 мл №1
ЛекоПро
84,82 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 30 мл №1
ЛекоПро
86,48 грн
Інтимний гель-змазка зволожуючий Lex Strawberry 100 мл №1
ЛекоПро
289,03 грн
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