Дієтичні добавки загальнозміцнювальної дії

Батончик фруктовий Фінік (Fruit bar Date)

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ФРУКТОВИЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФІНІК" З МИГДАЛЕМ ТА ГАРБУЗОМ
ФРУКТОВИЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФІНІК" З МИГДАЛЕМ ТА ГАРБУЗОМ
38 г №1
Вітапак
від 36,72 грн
в 154 аптеках
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ФРУКТОВИЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФІНІК" З ФІСТАШКАМИ ТА КОКОСОВОЮ СТРУЖКОЮ
ФРУКТОВИЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФІНІК" З ФІСТАШКАМИ ТА КОКОСОВОЮ СТРУЖКОЮ
38 г №1
Вітапак
Немає в наявності
Ціни в Київ
від 36,72 грн
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Характеристики
Виробник
Вітапак
Умови продажу
Без рецепта
Вага
38 г
Дієтичні добавки