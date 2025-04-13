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Дієтичні добавки загальнозміцнювальної дії
Батончик фруктовий Фінік (Fruit bar Date)
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ФРУКТОВИЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФІНІК" З МИГДАЛЕМ ТА ГАРБУЗОМ
38 г №1
Вітапак
від
36,72
грн
в 154 аптеках
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ФРУКТОВИЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФІНІК" З ФІСТАШКАМИ ТА КОКОСОВОЮ СТРУЖКОЮ
38 г №1
Вітапак
Немає в наявності
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Ціни в
Київ
від
36,72
грн
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Характеристики
Виробник
Вітапак
Умови продажу
Без рецепта
Вага
38 г
Дієтичні добавки
2.6. Дієтичні добавки загальнозміцнювальної дії
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