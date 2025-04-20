Батончик фруктовий Фінік (Fruit bar Date)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 22 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
ФРУКТОВИЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФІНІК" З МИГДАЛЕМ ТА ГАРБУЗОМ 38 г №1
Вітапак
39,29
Економія при броні: -2,57 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
ФРУКТОВИЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФІНІК" З МИГДАЛЕМ ТА ГАРБУЗОМ 38 г №1
Вітапак
38,82
Економія при броні: -2,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
ФРУКТОВИЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФІНІК" З МИГДАЛЕМ ТА ГАРБУЗОМ 38 г №1
Вітапак
38,79
Економія при броні: -2,07 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
ФРУКТОВИЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФІНІК" З МИГДАЛЕМ ТА ГАРБУЗОМ 38 г №1
Вітапак
39,04
Економія при броні: -2,32 грн
Аптека низьких цін
Львів, вул. Федьковича, 21
1.2 км
ФРУКТОВИЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФІНІК" З МИГДАЛЕМ ТА ГАРБУЗОМ 38 г №1
Вітапак
38,97
Економія при броні: -2,25 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
1.4 км
ФРУКТОВИЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФІНІК" З МИГДАЛЕМ ТА ГАРБУЗОМ 38 г №1
Вітапак
38,96
Економія при броні: -2,24 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
1.5 км
ФРУКТОВИЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФІНІК" З МИГДАЛЕМ ТА ГАРБУЗОМ 38 г №1
Вітапак
38,38
Економія при броні: -1,66 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гайдамацька, 18
1.8 км
ФРУКТОВИЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФІНІК" З МИГДАЛЕМ ТА ГАРБУЗОМ 38 г №1
Вітапак
38,40
Економія при броні: -1,68 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
2.3 км
ФРУКТОВИЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФІНІК" З МИГДАЛЕМ ТА ГАРБУЗОМ 38 г №1
Вітапак
39,45
Економія при броні: -2,73 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
2.3 км
ФРУКТОВИЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФІНІК" З МИГДАЛЕМ ТА ГАРБУЗОМ 38 г №1
Вітапак
39,39
Економія при броні: -2,67 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
2.9 км
ФРУКТОВИЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФІНІК" З МИГДАЛЕМ ТА ГАРБУЗОМ 38 г №1
Вітапак
38,22
Економія при броні: -1,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
3.4 км
ФРУКТОВИЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФІНІК" З МИГДАЛЕМ ТА ГАРБУЗОМ 38 г №1
Вітапак
39,46
Економія при броні: -2,74 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Низинна, 2
3.4 км
ФРУКТОВИЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФІНІК" З МИГДАЛЕМ ТА ГАРБУЗОМ 38 г №1
Вітапак
38,19
Економія при броні: -1,47 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
3.6 км
ФРУКТОВИЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФІНІК" З МИГДАЛЕМ ТА ГАРБУЗОМ 38 г №1
Вітапак
38,80
Економія при броні: -2,08 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи Гетьмана, 12
3.6 км
ФРУКТОВИЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФІНІК" З МИГДАЛЕМ ТА ГАРБУЗОМ 38 г №1
Вітапак
39,45
Економія при броні: -2,73 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 69-А
3.8 км
ФРУКТОВИЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФІНІК" З МИГДАЛЕМ ТА ГАРБУЗОМ 38 г №1
Вітапак
38,67
Економія при броні: -1,95 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 70-В
3.8 км
ФРУКТОВИЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФІНІК" З МИГДАЛЕМ ТА ГАРБУЗОМ 38 г №1
Вітапак
38,47
Економія при броні: -1,75 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 43-А
4.3 км
ФРУКТОВИЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФІНІК" З МИГДАЛЕМ ТА ГАРБУЗОМ 38 г №1
Вітапак
38,86
Економія при броні: -2,14 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 51
4.4 км
ФРУКТОВИЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФІНІК" З МИГДАЛЕМ ТА ГАРБУЗОМ 38 г №1
Вітапак
38,74
Економія при броні: -2,02 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Довженка Олександра, 2
5.4 км
ФРУКТОВИЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФІНІК" З МИГДАЛЕМ ТА ГАРБУЗОМ 38 г №1
Вітапак
42,58
Економія при броні: -1,51 грн