Батончик фруктовий Фінік (Fruit bar Date)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 60 аптеках у Одеса
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
ФРУКТОВИЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФІНІК" З МИГДАЛЕМ ТА ГАРБУЗОМ 38 г №1
Вітапак
40,95
Економія при броні: -1,55 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
ФРУКТОВИЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФІНІК" З МИГДАЛЕМ ТА ГАРБУЗОМ 38 г №1
Вітапак
38,27
Економія при броні: -1,55 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
ФРУКТОВИЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФІНІК" З МИГДАЛЕМ ТА ГАРБУЗОМ 38 г №1
Вітапак
38,16
Економія при броні: -1,44 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
ФРУКТОВИЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФІНІК" З МИГДАЛЕМ ТА ГАРБУЗОМ 38 г №1
Вітапак
38,41
Економія при броні: -1,69 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
ФРУКТОВИЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФІНІК" З МИГДАЛЕМ ТА ГАРБУЗОМ 38 г №1
Вітапак
38,67
Економія при броні: -1,95 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
ФРУКТОВИЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФІНІК" З МИГДАЛЕМ ТА ГАРБУЗОМ 38 г №1
Вітапак
38,79
Економія при броні: -2,07 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
ФРУКТОВИЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФІНІК" З МИГДАЛЕМ ТА ГАРБУЗОМ 38 г №1
Вітапак
43,46
Економія при броні: -2,39 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
ФРУКТОВИЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФІНІК" З МИГДАЛЕМ ТА ГАРБУЗОМ 38 г №1
Вітапак
38,38
Економія при броні: -1,66 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
ФРУКТОВИЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФІНІК" З МИГДАЛЕМ ТА ГАРБУЗОМ 38 г №1
Вітапак
38,67
Економія при броні: -1,95 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Караванського Святослава, 42/46
3.4 км
ФРУКТОВИЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФІНІК" З МИГДАЛЕМ ТА ГАРБУЗОМ 38 г №1
Вітапак
38,91
Економія при броні: -2,19 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
3.5 км
ФРУКТОВИЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФІНІК" З МИГДАЛЕМ ТА ГАРБУЗОМ 38 г №1
Вітапак
39,39
Економія при броні: -2,67 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, пл. Грецька, 3/4
3.6 км
ФРУКТОВИЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФІНІК" З МИГДАЛЕМ ТА ГАРБУЗОМ 38 г №1
Вітапак
39,41
Економія при броні: -2,69 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Українських Героїв, 3
3.7 км
ФРУКТОВИЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФІНІК" З МИГДАЛЕМ ТА ГАРБУЗОМ 38 г №1
Вітапак
38,20
Економія при броні: -1,48 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Строкатої Ніни, 33
3.7 км
ФРУКТОВИЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФІНІК" З МИГДАЛЕМ ТА ГАРБУЗОМ 38 г №1
Вітапак
38,77
Економія при броні: -2,05 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Троїцька, 50/39
3.9 км
ФРУКТОВИЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФІНІК" З МИГДАЛЕМ ТА ГАРБУЗОМ 38 г №1
Вітапак
38,84
Економія при броні: -2,12 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Велика Арнаутська, 72/69
4.0 км
ФРУКТОВИЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФІНІК" З МИГДАЛЕМ ТА ГАРБУЗОМ 38 г №1
Вітапак
38,21
Економія при броні: -1,49 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 76
4.1 км
ФРУКТОВИЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФІНІК" З МИГДАЛЕМ ТА ГАРБУЗОМ 38 г №1
Вітапак
38,66
Економія при броні: -1,94 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Рішельєвська, 68
4.2 км
ФРУКТОВИЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФІНІК" З МИГДАЛЕМ ТА ГАРБУЗОМ 38 г №1
Вітапак
38,37
Економія при броні: -1,65 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
ФРУКТОВИЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФІНІК" З МИГДАЛЕМ ТА ГАРБУЗОМ 38 г №1
Вітапак
38,84
Економія при броні: -2,12 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 47
4.4 км
ФРУКТОВИЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФІНІК" З МИГДАЛЕМ ТА ГАРБУЗОМ 38 г №1
Вітапак
38,83
Економія при броні: -2,11 грн