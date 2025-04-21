Батончик фруктовий Фінік (Fruit bar Date)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 17 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
ФРУКТОВИЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФІНІК" З МИГДАЛЕМ ТА ГАРБУЗОМ 38 г №1
Вітапак
38,83
Економія при броні: -2,11 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
ФРУКТОВИЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФІНІК" З МИГДАЛЕМ ТА ГАРБУЗОМ 38 г №1
Вітапак
38,75
Економія при броні: -2,03 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 30 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
ФРУКТОВИЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФІНІК" З МИГДАЛЕМ ТА ГАРБУЗОМ 38 г №1
Вітапак
38,48
Економія при броні: -1,76 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
ФРУКТОВИЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФІНІК" З МИГДАЛЕМ ТА ГАРБУЗОМ 38 г №1
Вітапак
39,22
Економія при броні: -2,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
ФРУКТОВИЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФІНІК" З МИГДАЛЕМ ТА ГАРБУЗОМ 38 г №1
Вітапак
39,37
Економія при броні: -2,65 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Соборна, 35
1.6 км
ФРУКТОВИЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФІНІК" З МИГДАЛЕМ ТА ГАРБУЗОМ 38 г №1
Вітапак
38,81
Економія при броні: -2,09 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 62
1.7 км
ФРУКТОВИЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФІНІК" З МИГДАЛЕМ ТА ГАРБУЗОМ 38 г №1
Вітапак
38,92
Економія при броні: -2,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 45
1.9 км
ФРУКТОВИЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФІНІК" З МИГДАЛЕМ ТА ГАРБУЗОМ 38 г №1
Вітапак
38,96
Економія при броні: -2,24 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 112-А
2.8 км
ФРУКТОВИЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФІНІК" З МИГДАЛЕМ ТА ГАРБУЗОМ 38 г №1
Вітапак
38,87
Економія при броні: -2,15 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 6
2.9 км
ФРУКТОВИЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФІНІК" З МИГДАЛЕМ ТА ГАРБУЗОМ 38 г №1
Вітапак
39,24
Економія при броні: -2,52 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 37
3.3 км
ФРУКТОВИЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФІНІК" З МИГДАЛЕМ ТА ГАРБУЗОМ 38 г №1
Вітапак
38,84
Економія при броні: -2,12 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Зодчих, 2-Б
3.7 км
ФРУКТОВИЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФІНІК" З МИГДАЛЕМ ТА ГАРБУЗОМ 38 г №1
Вітапак
34,96
Економія при броні: -2,22 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Свободи / Зодчих, 6/4
3.8 км
ФРУКТОВИЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФІНІК" З МИГДАЛЕМ ТА ГАРБУЗОМ 38 г №1
Вітапак
39,15
Економія при броні: -2,43 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, шосе Хмельницьке, 21
3.8 км
ФРУКТОВИЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФІНІК" З МИГДАЛЕМ ТА ГАРБУЗОМ 38 г №1
Вітапак
43,10
Економія при броні: -2,03 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Пирогова, 111-А
4.7 км
ФРУКТОВИЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФІНІК" З МИГДАЛЕМ ТА ГАРБУЗОМ 38 г №1
Вітапак
38,16
Економія при броні: -1,44 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. 600-Річчя / Келецька, 50/49
5.2 км
ФРУКТОВИЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФІНІК" З МИГДАЛЕМ ТА ГАРБУЗОМ 38 г №1
Вітапак
38,32
Економія при броні: -1,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, шосе Хмельницьке, 75
5.3 км
ФРУКТОВИЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФІНІК" З МИГДАЛЕМ ТА ГАРБУЗОМ 38 г №1
Вітапак
38,11
Економія при броні: -1,39 грн
В містах поряд
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 30 хв
Калинівка, вул. Шевченка, 27-А
24.8 км
ФРУКТОВИЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФІНІК" З МИГДАЛЕМ ТА ГАРБУЗОМ 38 г №1
Вітапак
38,51
Економія при броні: -1,79 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 30 хв
Жмеринка, вул. Центральна, 1
35.6 км
ФРУКТОВИЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФІНІК" З МИГДАЛЕМ ТА ГАРБУЗОМ 38 г №1
Вітапак
38,02
Економія при броні: -1,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмільник, просп. Свободи, 21-Б
53.0 км
ФРУКТОВИЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФІНІК" З МИГДАЛЕМ ТА ГАРБУЗОМ 38 г №1
Вітапак
38,15
Економія при броні: -1,43 грн