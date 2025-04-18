Батончик фруктовий Фінік (Fruit bar Date)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 154 аптеках у Київ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
ФРУКТОВИЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФІНІК" З МИГДАЛЕМ ТА ГАРБУЗОМ 38 г №1
Вітапак
39,38
Економія при броні: -2,66 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
ФРУКТОВИЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФІНІК" З МИГДАЛЕМ ТА ГАРБУЗОМ 38 г №1
Вітапак
38,47
Економія при броні: -1,75 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
ФРУКТОВИЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФІНІК" З МИГДАЛЕМ ТА ГАРБУЗОМ 38 г №1
Вітапак
38,49
Економія при броні: -1,77 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
ФРУКТОВИЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФІНІК" З МИГДАЛЕМ ТА ГАРБУЗОМ 38 г №1
Вітапак
38,14
Економія при броні: -1,42 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
ФРУКТОВИЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФІНІК" З МИГДАЛЕМ ТА ГАРБУЗОМ 38 г №1
Вітапак
38,38
Економія при броні: -1,66 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
ФРУКТОВИЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФІНІК" З МИГДАЛЕМ ТА ГАРБУЗОМ 38 г №1
Вітапак
38,37
Економія при броні: -1,65 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
ФРУКТОВИЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФІНІК" З МИГДАЛЕМ ТА ГАРБУЗОМ 38 г №1
Вітапак
38,08
Економія при броні: -1,36 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Київ, вул. Саксаганського, 117
2.0 км
ФРУКТОВИЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФІНІК" З МИГДАЛЕМ ТА ГАРБУЗОМ 38 г №1
Вітапак
38,09
Економія при броні: -1,37 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Київ, вул. Костянтинівська, 25
2.1 км
ФРУКТОВИЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФІНІК" З МИГДАЛЕМ ТА ГАРБУЗОМ 38 г №1
Вітапак
38,54
Економія при броні: -1,82 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
2.1 км
ФРУКТОВИЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФІНІК" З МИГДАЛЕМ ТА ГАРБУЗОМ 38 г №1
Вітапак
39,48
Економія при броні: -2,76 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
2.2 км
ФРУКТОВИЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФІНІК" З МИГДАЛЕМ ТА ГАРБУЗОМ 38 г №1
Вітапак
39,35
Економія при броні: -2,63 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
2.4 км
ФРУКТОВИЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФІНІК" З МИГДАЛЕМ ТА ГАРБУЗОМ 38 г №1
Вітапак
39,00
Економія при броні: -2,28 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
2.6 км
ФРУКТОВИЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФІНІК" З МИГДАЛЕМ ТА ГАРБУЗОМ 38 г №1
Вітапак
38,72
Економія при броні: -2,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
2.6 км
ФРУКТОВИЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФІНІК" З МИГДАЛЕМ ТА ГАРБУЗОМ 38 г №1
Вітапак
43,71
Економія при броні: -2,64 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Київ, вул. Золотоустівська, 55
2.7 км
ФРУКТОВИЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФІНІК" З МИГДАЛЕМ ТА ГАРБУЗОМ 38 г №1
Вітапак
38,49
Економія при броні: -1,77 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Київ, вул. Антоновича, 66
2.7 км
ФРУКТОВИЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФІНІК" З МИГДАЛЕМ ТА ГАРБУЗОМ 38 г №1
Вітапак
38,38
Економія при броні: -1,66 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Вокзальна, 1
2.7 км
ФРУКТОВИЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФІНІК" З МИГДАЛЕМ ТА ГАРБУЗОМ 38 г №1
Вітапак
38,07
Економія при броні: -1,35 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Межигірська, 56
2.8 км
ФРУКТОВИЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФІНІК" З МИГДАЛЕМ ТА ГАРБУЗОМ 38 г №1
Вітапак
39,07
Економія при броні: -2,35 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
3.1 км
ФРУКТОВИЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФІНІК" З МИГДАЛЕМ ТА ГАРБУЗОМ 38 г №1
Вітапак
38,28
Економія при броні: -1,56 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Київ, пров. Політехнічний, 1/3
4.0 км
ФРУКТОВИЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФІНІК" З МИГДАЛЕМ ТА ГАРБУЗОМ 38 г №1
Вітапак
38,94
Економія при броні: -2,22 грн