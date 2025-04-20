Батончик фруктовий Фінік (Fruit bar Date)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 65 аптеках у Запоріжжя
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
ФРУКТОВИЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФІНІК" З МИГДАЛЕМ ТА ГАРБУЗОМ 38 г №1
Вітапак
39,34
Економія при броні: -2,62 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
ФРУКТОВИЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФІНІК" З МИГДАЛЕМ ТА ГАРБУЗОМ 38 г №1
Вітапак
43,78
Економія при броні: -2,71 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
ФРУКТОВИЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФІНІК" З МИГДАЛЕМ ТА ГАРБУЗОМ 38 г №1
Вітапак
35,23
Економія при броні: -1,64 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
ФРУКТОВИЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФІНІК" З МИГДАЛЕМ ТА ГАРБУЗОМ 38 г №1
Вітапак
33,60
Економія при броні: -1,31 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
ФРУКТОВИЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФІНІК" З МИГДАЛЕМ ТА ГАРБУЗОМ 38 г №1
Вітапак
39,19
Економія при броні: -2,47 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
ФРУКТОВИЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФІНІК" З МИГДАЛЕМ ТА ГАРБУЗОМ 38 г №1
Вітапак
38,06
Економія при броні: -2,28 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
ФРУКТОВИЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФІНІК" З МИГДАЛЕМ ТА ГАРБУЗОМ 38 г №1
Вітапак
38,15
Економія при броні: -2,37 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
ФРУКТОВИЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФІНІК" З МИГДАЛЕМ ТА ГАРБУЗОМ 38 г №1
Вітапак
38,59
Економія при броні: -1,87 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
3.2 км
ФРУКТОВИЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФІНІК" З МИГДАЛЕМ ТА ГАРБУЗОМ 38 г №1
Вітапак
38,72
Економія при броні: -2,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
3.3 км
ФРУКТОВИЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФІНІК" З МИГДАЛЕМ ТА ГАРБУЗОМ 38 г №1
Вітапак
38,12
Економія при броні: -2,34 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Вячеслава Зайцева, 18
3.4 км
ФРУКТОВИЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФІНІК" З МИГДАЛЕМ ТА ГАРБУЗОМ 38 г №1
Вітапак
38,39
Економія при броні: -2,61 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 5
3.5 км
ФРУКТОВИЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФІНІК" З МИГДАЛЕМ ТА ГАРБУЗОМ 38 г №1
Вітапак
38,66
Економія при броні: -2,88 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
3.7 км
ФРУКТОВИЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФІНІК" З МИГДАЛЕМ ТА ГАРБУЗОМ 38 г №1
Вітапак
38,35
Економія при броні: -1,63 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Глазунова / Павлокічкаська, 11/16
3.7 км
ФРУКТОВИЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФІНІК" З МИГДАЛЕМ ТА ГАРБУЗОМ 38 г №1
Вітапак
38,49
Економія при броні: -1,77 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
3.7 км
ФРУКТОВИЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФІНІК" З МИГДАЛЕМ ТА ГАРБУЗОМ 38 г №1
Вітапак
38,19
Економія при броні: -2,41 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
3.7 км
ФРУКТОВИЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФІНІК" З МИГДАЛЕМ ТА ГАРБУЗОМ 38 г №1
Вітапак
38,56
Економія при броні: -1,84 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 32
3.9 км
ФРУКТОВИЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФІНІК" З МИГДАЛЕМ ТА ГАРБУЗОМ 38 г №1
Вітапак
38,16
Економія при броні: -1,44 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Історична, 35
3.9 км
ФРУКТОВИЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФІНІК" З МИГДАЛЕМ ТА ГАРБУЗОМ 38 г №1
Вітапак
38,35
Економія при броні: -1,63 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 51
3.9 км
ФРУКТОВИЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФІНІК" З МИГДАЛЕМ ТА ГАРБУЗОМ 38 г №1
Вітапак
38,96
Економія при броні: -2,24 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б
4.1 км
ФРУКТОВИЙ БАТОНЧИК тм FRUIT AIR "ФІНІК" З МИГДАЛЕМ ТА ГАРБУЗОМ 38 г №1
Вітапак
38,93
Економія при броні: -2,21 грн